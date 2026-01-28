ΠΑΟΚ: Αντιπροσωπεία του Άρη στην Τούμπα για να αποτίσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου»

Η οικογένεια του Άρη έδειξε για μια ακόμα φορά ότι η οδύνη για τους νεκρούς μιας ομάδας δεν κάνει διακρίσεις, ούτε όταν αφορά των “μεγάλο” αντίπαλο. Αντιπροσωπεία της ομάδας ποδοσφαίρου των “κίτρινων” βρέθηκε την Τετάρτη (28.01.2028) στην Τούμπα και απέτισαν φόρο τιμής στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι άνθρωποι του Άρη βρέθηκαν στο σημείο μνήμης των 7 αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει στηθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Ρέγιες, Χιμένεθ, Γκουγκουλιάς, καθώς και παίκτες, όπως Ράσιτς, Δώνης, έδωσαν το παρόν αφήνοντας λουλούδια.

Η αντιπροσωπεία του Άρη κρέμασε μια φανέλα της ομάδας στη Θύρα 4 και δέχθηκε το ζεστό χειροκρότημα από τους παρόντες, σε ένα όμορφο σκηνικό ενότητας το οποίο επικρατεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, μπροστά στα όσα τραγικά συνέβησαν στους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε ότι οι “κίτρινοι” εξέδωσαν χθες (27.01.2026) συλλυπητήρια ανακοίνωση, αναφέροντας: “Ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του Π.Α.Ο.Κ. σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…”