Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Αποκαλύφθηκε ο αριθμός που θα φορά ο Γιώργος Γιακουμάκης στους Θεσσαλονικείς

Επέλεξε ένα νούμερο έκπληξη ο «Γιακουμ»
Ο Γιακουμάκης σε αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου
Ο Γιακουμάκης σε αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι πλέον έτοιμος να φορέσει επίσημα τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον 30χρονο επιθετικό μάλιστα να επιλέγει ένα ιδιαίτερο νούμερο στη νέα του ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Γιακουμάκης ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Τρίτης (12/08), ολοκλήρωσε το πρωί της Τετάρτης (13/08) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση της μεταγραφής του από την Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα σε φωτογραφία που ανέβηκε στο instagram, φάνηκε ο Έλληνας σέντερ φορ με τα ρούχα του ΠΑΟΚ και τον αριθμό «7» τον οποίο φορούσε τη περασμένη σεζόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ωστόσο, μετά την αλλαγή του «Ντέλια» ο οποίος γύρισε στο αγαπημένο του «65» ο αριθμός επτά είχε μείνει χωρίς κάτοχο, με τον Γιακουμάκη να επιλέγει να το φορέσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo