ΠΑΟΚ – Άρης 3-1 Τελικό: Άνετη νίκη για την ομάδα του Λουτσέσκου

Λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία τους στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τον Άρη στην Τούμπα, για το “αιώνιο” ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στη 13η αγωνιστική της Super League και έμεινε σε απόσταση… βολής από την κορυφή.
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με δύο γκολ του Γιακουμάκη και ένα του Τάισον, πήρε τη νίκη με 3-1 επί του Άρη, που ισοφάρισε προσωρινά με τον Γιένσεν, αλλά δεν κατάφερε να αντιδράσει μετά το δεύτερο προβάδισμα με πέναλτι από την ομάδα του Λουτσέσκου
Ο Ρόουζ έκοψε την μπάλα μπροστά από την εστία του Άρη, μετά από επικίνδυνο γύρισμα του Τάισον
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Μικρή διακοπή στο ματς, γιατί έχει τραυματιστεί ο Διούδης
Ο Μπάμπα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Ντεσπόντοφ σούταρε με τη μία, αλλά αστόχησε
Ο Άρης έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο για να βρει ένα γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι πιο επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις
Ο Ζίβκοβιτς έκανε δύο ωραίες ντρίμπλες στην περιοχή, αλλά άσχημο τελείωμα και ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για 4ο γκολ
Ο Ζίβκοβιτς έκανε δυνατό σουτ από διαγώνια θέση στην περιοχή, αλλά ο Διούδης απέκρουσε
Ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε να κρεμάσει τον Διούδη από πολύ μακριά, χωρίς αποτέλεσμα
Ο Μορόν βρέθηκε σε θέση βολής από αριστερά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Παβλένκα
Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου στη θέση του Γιακουμάκη
Ο Γιακουμάκης έχει πέσει στο χορτάρι και δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει
Κεφαλιά του Μεϊτέ άουτ για τον ΠΑΟΚ μετά από κόρνερ
Δεύτερη ασίστ για τον Ζίβκοβιτς, που γύρισε υπέροχα την μπάλα στον Γιακουμάκη στο ύψος του πέναλτι, για να πλασάρει αυτός ιδανικά με τη μία και να κάνει το 3-1 για τον ΠΑΟΚ στο ματς
Σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές φάσεις, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Τάισον, για να μπου δύο ακόμη γκολ μετά το 45'. Ο Γιένσεν ισοφάρισε για τον Άρη και ο Γιακουμάκης έκανε το 2-1 πριν το ημίχρονο, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε συρτά στη μέση της εστίας και σκόραρε για τον ΠΑΟΚ από τη βούλα του πέναλτι, "γράφοντας" το 2-1 στο ματς
Ο διαιτητής πήγε στο VAR για να εξετάσει ένα μαρκάρισμα του Διούδη στον Τάισον και έδειξε τελικά πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
"Φωτοβολίδα" του Μόντσου από μακριά, με τον Παβλένκα να αποκρούει, αλλά τον Γένσεν να κάνει φοβερή ψηλοκρεμαστή κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο ματς
Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά τον Άρη και δεν του επιτρέπει να βρεθεί εύκολα στα καρέ του
Για μία ακόμη φορά, πανηγύρισε ως... γέρος ο Βραζιλιάνος
Ο Πέρεθ δεν βρήκε καλά την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Μορόν σε δεύτερη προσπάθεια ήταν σε θέση οφσάιντ, αλλά αστόχησε κιόλας από κοντά
Μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Άρης έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, αλλά ο ΠΑΟΚ φαίνεται πιο επικίνδυνος στον κενό χώρο
Από ωραία σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Τάισον έκανε φοβερό... αεροπλανικό και σούταρε με τη μία, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς
Ο ΠΑΟΚ έχει συντριπτική κατοχή της μπάλας, αλλά και ο Άρης δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να ψάξει τις αντεπιθέσεις για να βρει ένα γκολ
Κεφαλιά του Μεϊτέ, απέκρουσε σε κόρνερ ο Διούδης
Ο Γιακουμάκης γύρισε ωραία στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση και στην αντεπίθεση ο Άρης είχε ένα άστοχο σουτ με τον Πέρεθ
Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και πιέζει τον Άρη για ένα γκολ
Δυνατό σουτ του Τάισον από πλάγια θέση, με την μπάλα να περνάει άουτ, αλλά να υπάρχει και οφσάιντ στη φάση
Κίτρινη κάρτα στον Ιβάνουσετς του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό του αγώνα, αφού σήκωσε ψηλά το πόδι του σε μαρκάρισμα στον Ρόουζ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο ντέρμπι
ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Γκουγκεσασβίλι, Βολιάκο, Σάστρε, Τέιλορ, Καμαρά, Θυμιάνης, Ντεσπόντοφ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τσάλοφ και Μύθου
Άρης: Αθανασιάδης, Ντούντου, Μισεουί, Νινγκ, Μάικιτς, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Παναγίδης, Γιαννιώτας και Χαρούπας
Διούδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Μορόν
Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης
Οι δύο ομάδες έχουν αρκετές απουσίες, με τους Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Δώνη, Καντεβέρε και Αλφαρέλα εκτός στον Άρη και τους Τσιφτσή, Μιχαηλίδη και Πέλκα, τραυματίες στον ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να είναι στον πάγκο, επιστρέφοντας από το δικό του τραυματισμό
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σέρβος Σρντζαν Γιοβάνοβιτς από την elite κατηγορία της UEFA
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με 29 βαθμούς, ενώ ο Άρης είναι 7ος με 16 βαθμούς
Μετά την ισοπαλία τους με 1-1 στο Βικελίδης για το Κύπελλο Ελλάδας, ΠΑΟΚ και Άρης θα "μονομαχήσουν" ξανά για τη Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούμπα