ΠΑΟΚ – Άρης 3-1 Τελικό: Άνετη νίκη για την ομάδα του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ «λύγισε» τον Άρη στην Τούμπα με δύο γκολ του Γιακουμάκη και ένα του Τάισον
Μονομαχία στο ντέρμπι της Τούμπας (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
13η αγωνιστική
3 - 1
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο ντέρμπι της Τούμπας (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία τους στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τον Άρη στην Τούμπα, για το “αιώνιο” ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στη 13η αγωνιστική της Super League και έμεινε σε απόσταση… βολής από την κορυφή.

21:31 | 07.12.2025

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με δύο γκολ του Γιακουμάκη και ένα του Τάισον, πήρε τη νίκη με 3-1 επί του Άρη, που ισοφάρισε προσωρινά με τον Γιένσεν, αλλά δεν κατάφερε να αντιδράσει μετά το δεύτερο προβάδισμα με πέναλτι από την ομάδα του Λουτσέσκου

21:31 | 07.12.2025
ΠΑΟΚ - Άρης 3-1
21:26 | 07.12.2025
Τέλος στο ματς!
21:26 | 07.12.2025

Ο Ρόουζ έκοψε την μπάλα μπροστά από την εστία του Άρη, μετά από επικίνδυνο γύρισμα του Τάισον

21:23 | 07.12.2025

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

21:21 | 07.12.2025
86'

Μικρή διακοπή στο ματς, γιατί έχει τραυματιστεί ο Διούδης

21:13 | 07.12.2025
Το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ!
21:11 | 07.12.2025
77'
Κι άλλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Μπάμπα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Ντεσπόντοφ σούταρε με τη μία, αλλά αστόχησε

21:10 | 07.12.2025

Ο Άρης έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο για να βρει ένα γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι πιο επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις

21:09 | 07.12.2025
74'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς έκανε δύο ωραίες ντρίμπλες στην περιοχή, αλλά άσχημο τελείωμα και ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για 4ο γκολ

21:05 | 07.12.2025
71'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς έκανε δυνατό σουτ από διαγώνια θέση στην περιοχή, αλλά ο Διούδης απέκρουσε

21:01 | 07.12.2025
Τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα!
20:57 | 07.12.2025
66'

Ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε να κρεμάσει τον Διούδη από πολύ μακριά, χωρίς αποτέλεσμα

20:54 | 07.12.2025
62'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη!

Ο Μορόν βρέθηκε σε θέση βολής από αριστερά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Παβλένκα

20:53 | 07.12.2025
59'

Αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου στη θέση του Γιακουμάκη

20:53 | 07.12.2025

Ο Γιακουμάκης έχει πέσει στο χορτάρι και δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει

20:48 | 07.12.2025
56'

Κεφαλιά του Μεϊτέ άουτ για τον ΠΑΟΚ μετά από κόρνερ

20:48 | 07.12.2025
Ο Άρης διαμαρτύρεται για το πέναλτι του ΠΑΟΚ και εξέδωσε ανακοίνωση κατά του διαιτητή!
Ο διαιτητής Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα
Άρης για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»
Έντονες διαμαρτυρίες για το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι
20:43 | 07.12.2025
48'

Δεύτερη ασίστ για τον Ζίβκοβιτς, που γύρισε υπέροχα την μπάλα στον Γιακουμάκη στο ύψος του πέναλτι, για να πλασάρει αυτός ιδανικά με τη μία και να κάνει το 3-1 για τον ΠΑΟΚ στο ματς

20:43 | 07.12.2025
Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
20:37 | 07.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:24 | 07.12.2025

Σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές φάσεις, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Τάισον, για να μπου δύο ακόμη γκολ μετά το 45'. Ο Γιένσεν ισοφάρισε για τον Άρη και ο Γιακουμάκης έκανε το 2-1 πριν το ημίχρονο, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

20:23 | 07.12.2025
Ημίχρονο στην Τούμπα!
20:22 | 07.12.2025

Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε συρτά στη μέση της εστίας και σκόραρε για τον ΠΑΟΚ από τη βούλα του πέναλτι, "γράφοντας" το 2-1 στο ματς

20:21 | 07.12.2025
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
20:20 | 07.12.2025

Ο διαιτητής πήγε στο VAR για να εξετάσει ένα μαρκάρισμα του Διούδη στον Τάισον και έδειξε τελικά πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου

20:18 | 07.12.2025
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ!
20:18 | 07.12.2025

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:16 | 07.12.2025
45'

"Φωτοβολίδα" του Μόντσου από μακριά, με τον Παβλένκα να αποκρούει, αλλά τον Γένσεν να κάνει φοβερή ψηλοκρεμαστή κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο ματς

20:16 | 07.12.2025
Γκολ για τον Άρη!
20:15 | 07.12.2025

Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά τον Άρη και δεν του επιτρέπει να βρεθεί εύκολα στα καρέ του

20:10 | 07.12.2025
Ο πανηγυρισμός του Τάισον στο γκολ του ΠΑΟΚ!

Για μία ακόμη φορά, πανηγύρισε ως... γέρος ο Βραζιλιάνος

 

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
20:09 | 07.12.2025
39'
Ευκαιρία για τον Άρη!

Ο Πέρεθ δεν βρήκε καλά την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Μορόν σε δεύτερη προσπάθεια ήταν σε θέση οφσάιντ, αλλά αστόχησε κιόλας από κοντά

20:01 | 07.12.2025

Μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Άρης έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, αλλά ο ΠΑΟΚ φαίνεται πιο επικίνδυνος στον κενό χώρο

20:00 | 07.12.2025
28'

Από ωραία σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Τάισον έκανε φοβερό... αεροπλανικό και σούταρε με τη μία, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς

19:56 | 07.12.2025
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:54 | 07.12.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει συντριπτική κατοχή της μπάλας, αλλά και ο Άρης δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να ψάξει τις αντεπιθέσεις για να βρει ένα γκολ

19:50 | 07.12.2025
21'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Κεφαλιά του Μεϊτέ, απέκρουσε σε κόρνερ ο Διούδης

19:48 | 07.12.2025
18'

Ο Γιακουμάκης γύρισε ωραία στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση και στην αντεπίθεση ο Άρης είχε ένα άστοχο σουτ με τον Πέρεθ

19:40 | 07.12.2025
15'

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και πιέζει τον Άρη για ένα γκολ

19:34 | 07.12.2025
9'

Δυνατό σουτ του Τάισον από πλάγια θέση, με την μπάλα να περνάει άουτ, αλλά να υπάρχει και οφσάιντ στη φάση

19:32 | 07.12.2025

Κίτρινη κάρτα στον Ιβάνουσετς του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό του αγώνα, αφού σήκωσε ψηλά το πόδι του σε μαρκάρισμα στον Ρόουζ

19:30 | 07.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:26 | 07.12.2025

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο ντέρμπι

19:25 | 07.12.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Γκουγκεσασβίλι, Βολιάκο, Σάστρε, Τέιλορ, Καμαρά, Θυμιάνης, Ντεσπόντοφ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τσάλοφ και Μύθου
Άρης: Αθανασιάδης, Ντούντου, Μισεουί, Νινγκ, Μάικιτς, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Παναγίδης, Γιαννιώτας και Χαρούπας

19:23 | 07.12.2025
Η ενδεκάδα του Άρη


Διούδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Μορόν

19:23 | 07.12.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

19:20 | 07.12.2025

Οι δύο ομάδες έχουν αρκετές απουσίες, με τους Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Δώνη, Καντεβέρε και Αλφαρέλα εκτός στον Άρη και τους Τσιφτσή, Μιχαηλίδη και Πέλκα, τραυματίες στον ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να είναι στον πάγκο, επιστρέφοντας από το δικό του τραυματισμό

19:18 | 07.12.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σέρβος Σρντζαν Γιοβάνοβιτς από την elite κατηγορία της UEFA

19:16 | 07.12.2025

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με 29 βαθμούς, ενώ ο Άρης είναι 7ος με 16 βαθμούς

19:16 | 07.12.2025
Οζντόεφ και Μόντσου στο Άρης - ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ – Άρης: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League
Στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας για τους γηπεδούχους
19:15 | 07.12.2025

Μετά την ισοπαλία τους με 1-1 στο Βικελίδης για το Κύπελλο Ελλάδας, ΠΑΟΚ και Άρης θα "μονομαχήσουν" ξανά για τη Super League

19:14 | 07.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούμπα

19:13 | 07.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
