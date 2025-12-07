ΠΑΟΚ – Άρης 3-1 Τελικό: Άνετη νίκη για την ομάδα του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με δύο γκολ του Γιακουμάκη και ένα του Τάισον, πήρε τη νίκη με 3-1 επί του Άρη, που ισοφάρισε προσωρινά με τον Γιένσεν, αλλά δεν κατάφερε να αντιδράσει μετά το δεύτερο προβάδισμα με πέναλτι από την ομάδα του Λουτσέσκου