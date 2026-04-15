ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Ταϊρί και Μπέβερλι έκριναν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ο «δικέφαλος» κλείδωσε την 4άδα στη GBL

Ασπρόμαυρο και το δεύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στη σεζόν! Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στον Άρη Betsson με 88-77, στην εξ’ αναβολής αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής της GBL και “κλείδωσε” την 4άδα της κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ.

Ο ΠΑΟΚ κάπως έτσι έκανε το 2/2 κόντρα στον Άρη Betsson και με 15-7 ρεκόρ «έπιασε» την ΑΕΚ στην 3η θέση της βαθμολογίας της GBL, αφήνοντας τον συμπολίτη στο 13-8 ρεκόρ.

Η τετράδα των Μπριν Ταϊρί (19 πόντους, 8/15 σουτ, 7 ασίστ, 7 λάθη), Τόμας Ντίμσα (16 πόντους, 3/10 σουτ), Πάτρικ Μπέβερλι (16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4/8 τρίποντα) και Κλίβελαντ Μέλβιν (17 πόντους, 6/13 σουτ) ήταν όλα τα λεφτά για τον “δικέφαλο”.

Πρώτοι σκόρερ για τον Άρη, ο οποίος μέτρησε την πρώτη ήττα του μετά από 8 συνεχείς νίκες, ήταν οι Μπράις Τζόουνς (16 πόντοι, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Αμίν Νουά (16 πόντοι).

‘Όπλα’ στην επιτυχία του ΠΑΟΚ ήταν η επιβλητική παρουσία του στη ρακέτα (47 ριμπάουντ, εκ των οποίων 19 επιθετικά, με τον Άρη να μαζεύει 27 συνολικά) και η εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 (13/34 τρίποντα).

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι στην Πυκλαία, αλλά είδε τον Άρη να επιστρέφει δύο φορές από μεγάλες διαφορές (-16 και -15), με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να κάνει με κάρφωμα λίγο πριν το φινάλε το 72-72. Με 6 αναπάντητους πόντους του Μπριν Ταϊρί, ο “δικέφαλος” ξέφυγε και πάλι και έφτασε στη νίκη του.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-59, 88-77

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 17 (4), Ταϊρί 19 (2), Περσίδης 5 (1), Μπέβερλι 16 (4), Μουρ 9, Κόνιαρης 1, Ομορούγι 3, Φίλλιος 2, Ντίμσα 16 (2).

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Νουά 16 (3), Μποχωρίδης 7 (1), Χαρέλ 10 (2), Αντετοκούνμπο 4, Τζόουνς 16 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης 2, Άντζουσιτς 3 (1), Κουλμπόκα 5 (1).