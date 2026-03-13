ΠΑΟΚ – Άρης Betsson: Επίσημη η αναβολή του αγώνα της GBL

Ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει αίτημα αναβολής το οποίο έγινε δεκτό μετά και από επικοινωνία με τον Γιάννη Βρούτση
Ο Κόνιαρης σε παιχνίδι Άρης Betsson - ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική της GBL αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του «δικεφάλου» λόγω της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει μέσα στην ημέρα (13/03/26) αίτημα για την αναβολή του παιχνιδιού με τον Άρη Betsson και μετά από επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το αίτημα και ότι το παιχνίδι θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

Το παιχνίδι θα διεξαγόταν στο PAOK Sports Arena το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 18:15, όμως μετά τις τελευταίες εξελίξεις θα πρέπει να βρεθεί νέα ημερομηνία και να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ένταση στην πόλη.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«O αγώνας ΠΑΟΚ–Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση»

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
101
68
65
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Γιάννης Βρούτσης και Ζόραν Γκάιτς υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και Σερβίας στον αθλητισμό
«Οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν μεταφράζονται σε ουσιαστικές συνεργασίες με θετικό αποτύπωμα για τις κοινωνίες μας», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού
Ο Γιάννης Βρούτσης με τον Ζόραν Γκάιτς
