ΠΑΟΚ – Άρης Betsson: Επίσημη η αναβολή του αγώνα της GBL

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική της GBL αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του «δικεφάλου» λόγω της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει μέσα στην ημέρα (13/03/26) αίτημα για την αναβολή του παιχνιδιού με τον Άρη Betsson και μετά από επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το αίτημα και ότι το παιχνίδι θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι θα διεξαγόταν στο PAOK Sports Arena το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 18:15, όμως μετά τις τελευταίες εξελίξεις θα πρέπει να βρεθεί νέα ημερομηνία και να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ένταση στην πόλη.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«O αγώνας ΠΑΟΚ–Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση»