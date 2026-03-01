ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης: Να κλείσουν τις «πληγές» τους στη Super League θέλουν οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στα πλέι οφ του Europa League, όντας πληγωμένος και από τους τραυματισμούς, αναζητώντας πλέον… διέξοδο στη Super League, όπου και θα αντιμετωπίσει σήμερα (01/03/26, 19:00, Live από το Newsit.gr) στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης, για την 23η αγωνιστική.

Με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο -3 από την κορυφή της Super League και μία νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης θα τον διατηρήσει σε “τροχιά” πρωτιάς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει όμως και πάλι πολλά προβλήματα, αφού οι Δημήτρης Πέλκας, Ντέγιαν Λόβρεν, Τάισον, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Γίρι Παβλένκα και Σουαλιό Μεϊτέ παραμένουν εκτός, ενώ δύσκολα θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης “μετράει” 7 ήττες στα 8 τελευταία του παιχνίδια και έχει βρεθεί στην προτελευταία θέση της Super League, δίνοντας πλέον “μάχη” για την παραμονή του στην κατηγορία.

Η προαναγγελία της Super League

Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος στα εννέα τελευταία παιχνίδια του με τον ASTERAS AKTOR, εντός και εκτός έδρας, αλλά τα τρία από αυτά έχουν λήξει ισόπαλα. Οι δύο ισοπαλίες ήταν στην Τρίπολη και η μία στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό το αήττητο σερί για τον Δικέφαλο μετρά από την τελευταία νίκη της ομάδας της Αρκαδίας, η οποία σημειώθηκε στις 16 Μαΐου 2021, μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, με 1-0, για τη διαδικασία των Playoffs.

Για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο ASTERAS AKTOR έχει δύο νίκες στην Τούμπα και η τελευταία ήταν στις 10 Μαρτίου 2012, με 3-2, ενώ είχε επικρατήσει και στην πρώτη επίσκεψη της ιστορίας του στην έδρα του ΠΑΟΚ, με 1-0, στις 15 Μαρτίου 2008.

Μόνο τη σεζόν 2014-15 δεν σημειώθηκε γκολ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ και, μάλιστα, αυτό έγινε και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια, τόσο σε εκείνο της κανονικής διάρκειας όσο και στην αναμέτρηση των Playoffs.

Ο ΠΑΟΚ έχει από τέσσερις νίκες με 2-0 και 1-0 απέναντι στην ομάδα της Αρκαδίας, σκορ που είναι τα πιο συχνά στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΟΚ – ASTERAS AKTOR

22 ΑΓΩΝΕΣ

14 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

5 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

3 ΝΙΚΕΣ ASTERAS AKTOR

ΓΚΟΛ: 34-16