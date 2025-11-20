Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενόψει Κηφισιάς

Τα τελευταία νέα από το “στρατόπεδο” των Θεσσαλονικέων
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπροστά του το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά (23.11.2025, 19:00), για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δούλεψε ατομικά στο γήπεδο την Πέμπτη (20.11.2025), ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός ίσως προλάβει να μπει στην αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αν και πιο εφικτός στόχος φαντάζει το ματς με την Μπραν στην Τούμπα (27.11.2025, 19:45), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Την Παρασκευή (21.11.2025) οι Θεσσαλονικείς θα προπονηθούν στις 11:00.

