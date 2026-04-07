ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα για Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται για τον πρώτο “τελικό” στα πλέι οφ της Super League, κόντρα στην ΑΕΚ, έχοντας ακόμη εκτός στην προπόνηση τους Σουαλιό Μεϊτέ, Τζόντζο Κένι, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ και ο Τζόντζο Κένι έχουν ξεκινήσει πάντως ατομικό πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία και θα “παλέψουν” για να βρεθούν στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Το αποτέλεσμα της 1ης αγωνιστικής των Play Offs δεν ήταν αυτό που όλοι ήθελαν. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του έξι τελικούς και θα παλέψει μέχρι το φινάλε. Η διακοπή για το Πάσχα δίνει χρόνο στην ομάδα για ανασύνταξη.

Την Τρίτη (07.04) το αγωνιστικό τμήμα συγκεντρώθηκε στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στον Παναθηναϊκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και αφού έκαναν προθέρμανση κι έπαιξαν παιχνίδι κατοχής, έδωσαν μία δυνατή μάχη σε δίτερμα υψηλής έντασης.