ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0: Δεν άντεξαν οι δέκα Περιστεριώτες στην Τούμπα και «λύγισαν» από το γκολ του Δημήτρη Πέλκα

Ο Ατρόμητος των δέκα παικτών -από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου- έδειχνε να αντέχει μέσα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Δημήτρη Πέλκα και ο αρχηγός του “δικεφάλου” πέτυχε το γκολ της νίκης (1-0) στο ματς για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Παίζοντας χωρίς τον κορυφαίο του παίκτη, Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε κόντρα στον Ατρόμητο -και την καλή του αμυντική λειτουργία- αλλά έφτασε στη νίκη με το γκολ του Δημήτρη Πέλκα. Έτσι, οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 2/2, τις πρώτες αγωνιστικές της Super League με νίκες μέσα στην Τούμπα, ενώ οι Περιστεριώτες γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι…

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς και να αιφνιδιάσει τον Ατρόμητο. Στα 54′ δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, λίγο έλειψε να το πετύχει. Ο Ντεσπόντοφ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας των Περιστεριωτών, σέντραρε από τα δεξιά, με τον Γιακουμάκη να προσπαθεί με το στήθος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως αυτή πέρασε δίπλα από την εστία του Χουτεσιώτη.

Ο Ατρόμητος βρέθηκε από νωρίς σε θέση άμυνας, σε μια προσπάθεια να μην αφήσει κενά στα μετόπισθεν. Ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά και είχε κάποια καλά σουτ προς την αντίπαλη εστία. Όσο, όμως περνούσαν τα λεπτά, τόσο έβγαζε μεγαλύτερο πρόβλημα,στο να πλησιάζει τα αντίπαλα καρέ. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι είχαν στη συνέχεια καλύτερες τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο και την πρώτη τους απειλητική στιγμή στο 23′, με τον Παβλένκα να έχει δύσκολη επέμβαση, σε μακρινό σουτ του Τζοβάρα.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε και πάλι να κυκλοφορήσει την μπάλα και να αναπτυχθεί καλά. Η συχνότητα στη δημιουργία φάσεων δεν βελτιώθηκε. Στο 30′, το μακρινό σουτ του Ιβανούσετς ήταν η νέα καλή στιγμή του “δικεφάλου του Βορρά”. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν στο 35′ ένα φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής, στο ύψος της μικρής περιοχής. Η τρομερή εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, ανάγκασε τον Χουτεσιώτη να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση.

Το ματς κυλούσε προς την ανάπαυλα, σε χαμηλούς ρυθμούς, αλλά οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στις καθυστερήσεις του. Ο Μπάοκου δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες (38′ και 45+3′) και άφησε τον Ατρόμητο να παίξει το δεύτερο ημίχρονο με δέκα παίκτες.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Βόκολος πέρασε τον Μουντές στη θέση του Παλμεζάνο. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ελέγχει το ματς, αλλά δεν είχε τρόπο να γίνει απειλητικός προς την εστία του Χουτεσιώτη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέρασε έτσι στο ματς τους Πέλκα και Τάισον στις θέσεις των Ζίβκοβιτς και Ιβανούσετς (60′).

Τελικά, η πίεση των γηπεδούχων έφερε το 1-0 που έψαχναν στο 73′. Ο Οζντόεφ έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Μουντέ δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον Πέλκα και ο αρχηγός των γηπεδούχων έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη με το σώμα, με το γκολ να περνάει και από τον έλεγχο του VAR.

Ο Λεωνίδας Βόκολος έπαιξε το τελευταίο του… χαρτί στο 83′, βάζοντας στο ματς τον Φαν Βέερτ. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν έχασε τον έλεγχο του ματς και έφτασε “σβηστά” μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Μάλισταμ στο 88′ είχαν μεγάλη ευκαιρία να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά ο Καμαρά -έχοντας το σώμα του με λάθος φορά- δεν μπόρεσε να σκοράρει, από την ασίστ του Πέλκα. Από αυτή τη φάση, ο μέσος του ΠΑΟΚ απέκτησε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή στις καθυστερήσεις του αγώνα.