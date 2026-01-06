ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1: Λυτρωτής ο Μοναστηρλής στα πέναλτι (5-4), έστειλε το «δικέφαλο» στα προημιτελικά του Κυπέλλου και στον Ολυμπιακό

Ο 21χρονος τερματοφύλακας, Δημήτρης Μοναστηρλής έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και έκρινε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Το 90λεπτο στο ματς με τον Ατρόμητο στην Τούμπα έμεινε στο 1-1, η αναμέτρηση πήγε απευθείας στα πέναλτι και εκεί ο νεαρός πορτιέρε έδιωξε την τελευταία εκτέλεση των “φιλοξενούμενων” (5-4) και έδωσε την πρόκριση στους Θεσσαλονικείς.

O ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης” σε μονό παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το ματς θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου).

Δείτε το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει ψηλά στο ξεκίνημα του αγώνα και να χαλάσει το passing game του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, στο 4′ είχε και την πρώτη αξιόλογη επίθεση στο ματς. Ο Μπακού έκανε το επικίνδυνο γύρισμα από τα δεξιά με στόχο τον Τσαντίλα, αλλά ο Κένι έκανε καθοριστικό τάκλιν στα όρια της μικρής περιοχής. Ο “δικέφαλος του Βορρά” άρχισε να ανεβάζει… στροφές στη συνέχεια, με τους Τάισον και Κωνσταντέλια να ξεχωρίσουν και τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό να έχει δυο καλά σουτ μέσα σε ένα λεπτό (10′ και 11′). Ελάχιστα άουτ πέρασε η μπάλα και στο πλασέ του ηγέτη των γηπεδούχων στο 18′.

Ο Ατρόμητος δεν έβγαλε… φόβο, συνέχισε να πιέζει στο χώρο του κέντρου, έπαιξε κάθετα και προσπάθησε να επιτεθεί με σωστή ανάπτυξη της μπάλας. Την ίδια στιγμή, η τριάδα του ΠΑΟΚ πίσω από τον Γερεμέγεφ (Κωνσταντέλιας, Τάισον και Ζίβκοβιοτς) δεν σταμάτησε να του βάζει… δύσκολα.

Το ματς απέκτησε “τρελό” ρυθμό στη συνέχεια, με τους γηπεδούχους να χάνουν απίστευτη ευκαιρία στο 27′. Από λάθος των φιλοξενούμενων στο build-up, o Γερεμέγεφ έβαλε την κόντρα στην πάσα του Μανσούρ, η μπάλα στρώθηκε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοσέλεφ στο τετ-α-τετ. Δυο λεπτά μετά, ήταν η σειρά της ομάδας του Περιστερίου να “αγγίξει” το γκολ. Ο Τσαντίλας πήρε την μπάλα από τον Μίχορλ στη γωνία της περιοχής και αριστερά, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με το αριστερό, με τον Μοναστηρλή να αποκρούει το δυνατό σουτ του νεαρού φορ.

Το ματς έφτασε μέχρι το ανάπαυλα, με τον ΠΑΟΚ να έχει το… πάνω χέρι, αλλά να μη μπορεί να απειλήσει με την ίδια συχνότητα τα αντίπαλα καρέ. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και με την έναρξη της επανάληψης, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να έχει νέα μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 49′. Σε μια κόντρα επίθεση, όμως, ο Ατρόμητος έφτασε στο 0-1. Από βολέ του Κοσέλεφ, ο Μπάκου έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, συνέκλινε και μπήκε στην περιοχή και με ένα απίστευτο, καταπληκτικό φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στο απέναντι “παραθυράκι” του Μοναστηρλή που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα!

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα. Δυο λεπτά μετά το γκολ που δέχθηκε, η ομάδα του Λουτσέσκου έφτασε στην ισοφάριση. Οι παίκτες του “δικεφάλου του Βορρά” συνεργάστηκαν υπέροχα, με τον Γερεμέγεφ να τροφοδοτεί τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος στα αριστερά της περιοχής έκανε το πλασέ, με την μπάλα να περνάει κάτω από τον Κοσέλεφ για το 1-1.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στη συνέχεια στο ματς τους Ζαφείρη και Γιακουμάκη, για να τονώσει την ομάδα του μεσοεπιθετικά. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει για το γκολ, με τον Κωνσταντέλια να έχει νέο καλό σουτ και τον Κοσέλεφ να διώχνει. Το ματς μπήκε στην τελική του ευθεία, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν διπλή μεγάλη ευκαιρία στο 81′ με Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Τάισον αστόχησε από την αριστερή γωνία της μικρής περιοχής των φιλοξενούμενων.

Με το ματς να οδεύει στη διαδικασία των πέναλτι, ο ΠΑΟΚ πέρασε στο παιχνίδι και ο Τσάλοφ, στη θέση του Ζίβκοβιτς. Ανάλογες κινήσεις έγιναν και από τον Ατρόμητο. Το ματς έμεινε μέχρι τέλους στο 1-1, με τον Γιακουμάκη να πιάνει στο 90′ δυνατή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι και τον Κοσέλεφ να διώχνει.

Η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι με τους 9 παίκτες των δυο ομάδων να είναι εύστοχοι και τον Μοναστηρλή να βγάζει την 5η του Ατρομήτου, κάνοντας επέμβαση στην εκτέλεση του Καραμάνη.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μιχαηλίδης 1-0 (δυο εκτελέσεις αφού στην πρώτη έκανε διπλή επαφή με την μπάλα)

Τσακμάκης 1-1

Κένι 2-1

Αϊτόρ 2-2

Κετζιόρα 3-2

Παλμεζάνο 3-3

Τάισον 4-3

Μανσούρ 4-4

Γιακουμάκης 5-4

Καραμάνης 5-4 (το έπιασε ο Μοναστηρλής)

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μπαλιάκας

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Πολυχρόνης, AVAR: Γιουματζίδης