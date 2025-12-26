ΠΑΟΚ: Δημοσιεύματα για Αντράντε και πρόταση του «δικεφάλου» στην Μπάλτικα

Ένα ακόμα όνομα κεντρικού αμυντικού ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ. Μετά τους Ντρκούσιτς και Εράκοβιτς, ο Κέβιν Αντράντε εμφανίζεται να ενδιαφέρει τους Θεσσαλονικείς.

Όπως αναφέρει το “Meridian Sport” από την Σερβία, ο ΠΑΟΚ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του 26χρονου στόπερ από την Κολομβία, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και ενάμιση χρόνο στη Ρωσία με τη φανέλα της Μπάλτικα Καλίνινγκραντ.

Την ίδια στιγμή, ρεπορτάζ της ρωσικής “meridiansport.rs”, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για τον παίκτη, ενώ η Μπάλτικα εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρηση του 26χρονου Κολομβιανού, εφόσον το ποσό κυμανθεί μεταξύ 4 και 6 εκατ. ευρώ.

Ο Αντράντε, ύψους 1,89 μ., έχει περάσει από τις Αμέρικα και Πλατένσε πριν μετακομίσει στη Ρωσία. Είχε κοστίσει 400 χιλιάδες ευρώ στην Μπάλτικα, με τη φανέλα της οποίας μετράει 72 εμφανίσεις με 3 γκολ σε αυτό το διάστημα.

Ο ύψους 1,89μ. κεντρικός αμυντικός φαίνεται να είναι διατεθειμένος να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.