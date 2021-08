Η Νόριτς θέλει να κάνει δικό της τον Χρήστο Τζόλη του ΠΑΟΚ, αλλά οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών δείχνουν αυτή τη στιγμή να “κολλάνε”.

Για… ξαφνική στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Νόριτς, για την μετεγγραφή του Χρήστου Τζόλη, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Αγγλία, τονίζοντας πως υπάρχει… θέμα με το ποσοστό μεταπώλησης που θέλουν να βάλουν στο deal οι Θεσσαλονικείς.

Τα δημοσιεύματα από το Νησί αναφέρουν πως τα «καναρίνια» κατέθεσαν πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα όμως με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Ράιαν Τέιλορ, «ο ΠΑΟΚ επέμεινε σε ένα ποσοστό μεταπώλησης 15-20%».

«Οι δύο ομάδες συμφώνησαν στο οικονομικό. Τα πράγματα έτρεξαν πολύ γρήγορα, μέχρι που ο ΠΑΟΚ επέμεινε σε ένα ποσοστό μεταπώλησης 15-20%. Το θέμα είναι απίθανο να προχωρήσει μέχρι το δεύτερο ματς του ΠΑΟΚ με την Μποέμιαν» αναφέρει το συγκεκριμένο “τιτίβισμα”.

Right, Christos Tzolis to Norwich, here’s what I know: Fee agreed between clubs. Things moved very quickly until PAOK insisted on 15-20% sell-on clause. Second source has reaffirmed deal now unlikely to go through until after Greek club’s 2nd leg vs Bohemians on Thursday. #NCFC