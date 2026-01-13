ΠΑΟΚ: Eκτός Παβλένκα και Ιβανούσετς με Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δίχως νέα προβλήματα.

Οι Γίρι Παβλένκα και Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία και αποτελούν τους δύο μοναδικούς απόντες του ΠΑΟΚ για τον νοκ άουτ αγώνα με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (14/1/2025, 18:30) στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Δικέφαλος του Βορρά δεν ανακοίνωσε αποστολή όπως συνηθίζει τον τελευταίο καιρό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να αποφασίσει ποιος θα είναι ο νεαρός που θα βρίσκεται στην ενδεκάδα, με τον Ανέστη Μύθου να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά και τον Δημήτρη Μοναστηρλή να έχει κι αυτός αρκετές ελπίδες.