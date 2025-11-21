Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Εκτός προπόνησης λόγω ίωσης ο Ντεσπόντοφ, ατομικό πρόγραμμα ο Κωνσταντέλιας

Θεραπεία έκανε ο Μαντί Καμαρά
Ντεσπόντοφ
Ο Ντεσπόντοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Super League (23/11/25, 19:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Ντεσπόντοφ δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης.

Ο Ντεσπόντοφ απουσίασε από την προτελευταία προπόνηση πριν την επιστροφή στην αγωνιστική δράση και η παρουσία του στην αποστολή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά θα κριθεί από την κατάστασή του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ατομική προπόνηση, ενώ ο Μαντί Καμαρά θεραπεία. Η τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά θα είναι το Σάββατο (22/11/25, 16:45) και τότε θα κριθεί η συμμετοχή του Βούλγαρου στην ασπρόμαυρη αποστολή.

