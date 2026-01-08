ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στην επανέναρξη της Super League και ο Λουτσέσκου είδε τους Πέλκα, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσή να προπονούνται κανονικά με την ομάδα.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μπορεί έτσι να υπολογίζει και στους τρεις ποδοσφαιριστές για το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ έχει ακόμη εκτός τους Μύθου, Λόβρεν, Παβλένκα και Ιβανούσετς.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μένει για λίγο στην άκρη και η προσοχή όλων στρέφεται στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 2025-26. Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (08.01) στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό. Οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ο Μύθου ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, ο Λόβρεν δούλεψε ατομικά στο γήπεδο κι οι Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.