Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων έπειτα από διάστημα 6 μηνών και τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο.

Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλαξε η σημερινή προπόνηση στον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ο Γιάννης Μιχαηλίδη ακολούθησε ένας μέρος του προγράμματος προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας στόπερ είχε υποστεί ρήξη χιαστού σε αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο αμυντικός του δικέφαλου φαίνεται πως έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στο γόνατο, γεγονός που μαρτυρά τη συμμετοχή στη προπόνηση της ομάδας.

Οι συμπαίκτες του μάλιστα του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερη υποδοχή…με το καθιερωμένο φάτουρο, μια κίνηση που συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Welcome #Michailidis back in proper way! #PAOKFamily pic.twitter.com/2aanyRcM3I