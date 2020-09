Σπουδαία κίνηση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ καθώς ανανέωσε τη συνεργασία με τον νεαρό άσο, Χρήστο Τζόλη, ως το 2024, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιό του.

Ο Χρήστος Τζόλης θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ τουλάχιστον ως το 2024, όπως ανακοίνωσε επίσημα η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media. Ο 17χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ υπέγραψε την Πέμπτη (17/9) νέο συμβόλαιο με την ομάδα, το οποίο μάλιστα δεν περιέχει ρήτρα εξαγοράς!

