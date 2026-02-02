Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν

Την αξιολόγηση των αποφάσεων των διαιτητών ζήτησε ο ΠΑΟΚ από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται στον διαιτητή του αγώνα με τη Λιόν (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Europa League, παρά την ήττα από τη Λιόν στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, για την οποία είχε έντονα παράπονα για τη διαιτησία, τα οποία και εξέφρασε στην UEFA.

Με επιστολή διαμαρτυρίας προς την UEFA, o ΠΑΟΚ σημείωσε τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των διαιτητών στο παιχνίδι με τη Λιόν, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν φάσεις που έπρεπε να παρέμβει και το VAR. «Με σεβασμό προς την UEFA και τους θεσμούς της, ζητείται η αξιολόγηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι», αναφέρεται στο μήνυμα του “Δικεφάλου του Βορρά” προς την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Οι Θεσσαλονικείς αγωνίστηκαν στο ματς της Γαλλίας με παίκτη λιγότερο από νωρίς, αλλά “πάλεψαν” μέχρι τέλους το ματς και ισοφάρισαν σε 2-2, πριν “λυγίσουν” στο φινάλε από τη γαλλική ομάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
92
90
75
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo