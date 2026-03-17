ΠΑΟΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις χωρίς Γιακουμάκη, Ζίφκοβιτς και Κένι

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Δευτέρας (16/03/26) με τους παίκτες που αγωνίστηκαν στη νίκη επί του Λεβαδειακού να ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης.

Οι Γιακουμάκης, Ζίφκοβιτς και Κένι συνέχισαν τη θεραπεία τους με σκοπό να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούν και να είναι έτοιμοι ενόψει της έναρξης των πλέι οφ της Super League και της μάχης του τίτλου για τον ΠΑΟΚ.

Οι υπόλοιποι παίκτες του «δικεφάλου» προπονήθηκαν σε υψηλή ένταση. Την Τετάρτη (18/03/26) στις 11:00 είναι προγραμματισμένη η επόμενη προπονηση του ΠΑΟΚ, στην οποία θα αρχίσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με το Βόλο στη Θεσσαλία (22/03/26, 19:00).