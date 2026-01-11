ΠΑΟΚ για διαιτησία: Kάτι φάσεις, σαν κι αυτή στο Χαριλάου, δε σφυρίζονται φάουλ ούτε στο μπάσκετ

Ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης τοποθετήθηκε για τη διαιτησία -με ανάρτησή του στα social media- μετά το φινάλε της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Ο κ. Κουβεντίδης τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ρίχνει “νερό στον μύλο της τοξικότητας”, ενώ με αφορμή το ακυρωθέν γκολ του Ντουντού στο Άρης – ΑΕΚ, άφησε αιχμές για την πρόσφατη συνάντηση παραγόντων ΕΠΣ σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Επιλέγουμε να μας χειροκροτούν ακόμη κι οι αντίπαλοι και να μη γελάει ο κόσμος μαζί μας” αναφερόμενος στο χειροκρότημα που πήρε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην έδρα του Παναιτωλικού.

Η σχετική τοποθέτηση στα social media:

“Υπήρχαν περιπτώσεις σε πολλά παιχνίδια, που ο ΠΑΟΚ είχε (κραυγαλέες) διαιτητικές αποφάσεις εναντίον του, αλλά κόντρα στο “πες, πες, κάτι θα μείνει και θα το πάρεις στο επόμενο παιχνίδι”, εμείς επιμένουμε να αποδεχόμαστε το λάθος του διαιτητή, να ζούμε μ’ αυτο και να μην ρίχνουμε νερό στον μύλο της τοξικότητας.

Επιλέγουμε να μας χειροκροτούν ακόμη κι οι αντίπαλοι και να μη γελάει ο κόσμος μαζί μας.

Υ.Γ. Δεν ξέρω αν στις ταβέρνες αναλύονται και κάτι τέτοιες φάσεις, σαν κι αυτή στο Χαριλάου, που δε σφυρίζονται φάουλ ούτε στο μπάσκετ”.