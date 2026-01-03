ΠΑΟΚ: Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε προπονήθηκαν κανονικά ενόψει Ατρομήτου

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν τρεις επιστροφές, στην προετοιμασία που κάνουν για τη νοκ άουτ αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης και Ζοάν Σάστρε προπονήθηκαν κανονικά το Σάββατο (03.01.2026) με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ και έθεσαν εαυτόν στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το ματς της Τούμπας (06.01.2026, 20:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1).

Την ίδια στιγμή, για μια ακόμα φορά ατομικά προπονήθηκαν στον ΠΑΟΚ οι Δημήτρης Πέλκας και Ντέγιαν Λόβρεν, την ώρα που ο Λούκα Ιβανούσετς έμεινε στο γυμναστήριο και οι Ντεσπόντοφ και Παβλένκα ακολούθησαν θεραπεία.