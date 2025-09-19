ΠΑΟΚ: Η αποστολή του Δικεφάλου για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό – Χωρίς απουσίες για τον Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ, μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδας με 4-1, θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στην Τούμπα (20/09/25, 20:30, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 4η αγωνιστική της Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανησυχεί για τυχόν απουσίες στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι και καλούνται να αποτινάξουν το κακό αποτέλεσμα του παιχνίδι της Λειβαδιάς. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει την ευκαιρία να παρατάξει την καλύτερη πιθανή ενδεκάδα κόντρα στους Αγρινιώτες.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης .