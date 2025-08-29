ΠΑΟΚ: Η αποθέωση του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με επιβλητική νίκη 5-0 επί της Ριέκα στο Europa League και ο ιδιοκτήτης της “ασπρόμαυρης” ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που γέμισε την Τούμπα.

Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε φέτος μετά από χρόνια στο γήπεδο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του από το γεγονός ότι άκουσε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Με τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται στη League Phase του Europa League και να έχει ξεσηκώσει τους οπαδούς του και με τις μετεγγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, ο Ιβάν Σαββίδης έχει… εκτοξεύσει τη λατρεία προς το πρόσωπό του. Οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν έτσι και ένα video με την αποθέωσή του στην Τούμπα.

Η μετεγγραφή του Ζαφείρη ήταν το… κερασάκι για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.