ΠΑΟΚ: Η εντυπωσιακή γκρι φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα γκρι εμφάνιση του, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε μία νέα εμφάνιση χρώματος γκρι μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο.

Η νέα εμφάνιση είναι άμεσα διαθέσιμη και δεν αποκλείεται η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να τη φορέσει σ’ ένα από τα επόμενα παιχνίδια της.

Δείτε το βίντεο:

Our colors, our way!



Our Grey Jersey for the season 2024-25 is now available! #PAOK #OurWay #Macron @MacronSports pic.twitter.com/8qV3nxZFSA