ΠΑΟΚ: Η σπαρακτική ανάρτηση για τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς της ομάδας

Οι σοροί των επτά αδικοχαμένων οπαδών πέρασαν από το γήπεδο της Τούμπας
Το γήπεδο της Τούμπας
EUROKINISSI

Οι σοροί των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (29/1/2026), με τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά να τιμούν τη μνήμη τους.

Εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Τούμπα για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φίλους της ομάδας με συνθήματα έξω από το γήπεδο, αλλά και μέσα από τη Θύρα 4.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση, στη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

 
 
 
 
 
“Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…”, ήταν το μήνυμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

