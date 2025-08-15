ΠΑΟΚ: Η UEFA ανακοίνωσε τις ώρες των αγώνων με τη Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκλείσει τη Βόλφσμπεργκερ, μετά το 0-0 της Τούμπας και το 0-1 -στην παράταση- μέσα στην Αυστρία, με την γκολάρα του Μαντί Καμαρά κι έτσι θα παίξει κόντρα στην Ριέκα, για μια θέση στα playoffs του Europa League.

ΠΑΟΚ και Ριέκα θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι στην Κροατία στις 21 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα (28.08.2025) στην Τούμπα. Την Παρασκευή η UEFA έκανε γνωστές και τις ώρες των αγώνων. Το εκτός έδρας ματς των Θεσσαλονικέων θα κάνει “σέντρα” στις 21:45, ενώ το εντός έδρας θα ξεκινήσει στις 20:30.

ΠΑΟΚ και Ριέκα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι, μετά το 2021, όταν και οι Θεσσαλονικείς είχαν επικρατήσει σε νοκ άουτ “μάχη” για το Conference League.