ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Θεσσαλονικείς με τρομερό Τάισον

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0 στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική και μείωσε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στους 2 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος από την Κηφισιά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο δεν κατάφερε να “καθαρίσει” από νωρίς το παιχνίδι κόντρα στη μαχητική ομάδα του Λέτο που πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος, παρότι έμεινε με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά λόγω αποβολής του Σόουζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Σιμόν στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και ο Τάισον “καθάρισε” την υπόθεση νίκη στο 88′, ενώ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις. Και τα δύο γκολ του Βραζιλιάνου ήρθαν από ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και παρέμειναν στο κυνήγι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.

Πλέον για τον Δικέφαλο του Βορρά, που πλησίασε ξανά σε απόσταση δύο βαθμών από την κορυφή, ακολουθεί το παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα για το Europa League (27/11, 19:45) και η εκτός έδρας μάχη με τον Λεβαδειακό (30/11, 19:30).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος, με το δυνατό σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4’ έπειτα από εκτέλεση φάουλ να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σαφώς σημαντικότερη απειλή ήταν αυτή δευτερόλεπτα αργότερα, στην απέναντι εστία, με τον Γίρι Παβλένκα να βγάζει δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Παναγιώτη Τζίμα, έπειτα από την ατομική ενέργεια του Ανδρέα Τετέι που νίκησε κατά κράτος τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο Τετέι αστόχησε με προβολή προ του Παβλένκα στο επόμενο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να… δείχνουν τα δόντια τους.

Μετά το 25’ οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν στροφές. Το γκολ του Δημήτρη Πέλκα, μετά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Σουαλιό Μεϊτέ και το γύρισμα του Γιώργου Γιακουμάκη ακυρώθηκε καθώς ο διεθνής φορ ήταν εκτεθειμένος ενώ στο ημίωρο, ο Σιμόν έδιωξε την μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή και προ του Δημήτρη Πέλκα, μετά το γύρισμα του Μαγκομέντ Οζντόεφ. Στο 32’, ο Βασίλης Ξενόπουλος μπλόκαρε σταθερά το σουτ του Τάισον, στο… κλείσιμο του ξεσπάσματος των «ασπρόμαυρων».

Εν τέλει, οι Θεσσαλονικείς βρήκαν τη λύση από στημένη φάση. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα του Ξενόπουλου για το 1-0 στο 43’. Σκορ που έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους που είχε πολλά νεύρα κι ένταση, έπειτα από μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Ζόαν Σάστρε και τον Τζέρεμι Αντονίσε.

Όπως στο πρώτο έτσι και στο δεύτερο μέρος, η Κηφισιά πρώτη έφτασε κοντά σε γκολ. Ο Παβλένκα και πάλι, όμως, αρνήθηκε στους φιλοξενούμενους με τρομερή επέμβαση στο αριστερό του «γάμα», διώχνοντας σε κόρνερ το εξαιρετικό γυριστό του Ματίας Εσκιβέλ. Ο ρυθμός έπεσε με τους φιλοξενούμενους να προχωρούν σε τριπλή αλλαγή πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, αναζητώντας την ισοφάριση.

Κι εκεί που… δεν κουνιόταν φύλλο, ήρθε στο 73’ η αποβολή του Σόουζα για να αλλάξει τα αριθμητικά δεδομένα. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φράγμα στον Οζντόεφ, αφήνοντας με δέκα την Κηφισιά. Με παίκτη παραπάνω, οι Ζίβκοβιτς και Τάισον κατάφεραν να συνεργαστούν αγαστά σε δύο περιπτώσεις, με τον 37χρονο Βραζιλιάνο να σκοράρει δις για το τελικό 3-0.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε (67’ Κένι), Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (76’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67’ Ιβανούσετς), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (59’ Λαρούτσι), Αντονίσε (59’ Ζέρσον Σόουζα), Τζίμας (78’ Πέτκοφ), Τετέι, Εμπό, Ρουκουνάκης (72’ Μούσιολικ), Εσκιβέλ (59’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι.