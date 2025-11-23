ΠΑΟΚ – Κηφισιά live για την 11η αγωνιστική της Super League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική της Super League.
Σουτ του Τάισον έξω από την περιοχή, πολύ άουτ η μπάλα
Σουτ του Τάισον μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Ξενόπουλος
Ο Οζντόεφ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, αλλά ο Σιμόν πρόλαβε τον Ζίβκοβιτς πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα
Κίτρινη κάρτα στον Ρουκουνάκη για διαμαρτυρία
Σουτ του Τάισον, η μπάλα βρίσκει σε αμυντικό της Κηφισιάς και φεύγει κόρνερ
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Πέλκα έπειτα από παράλληλη του Γιακουμάκη, ωστόσο το γκολ δεν μετράει για οφσάιντ του Γιακουμάκη την στιγμή που πήρε την κάθετη από τον Μεϊτέ
Η Κηφισιά κρατάει άνετα το 0-0 και είναι απειλητική με τον Τετέι στις αντεπιθέσεις
Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Κηφισιάς
Πολύ επικίνδυνος ο Τετέι, μόνιμος πονοκέφαλος για την άμυνα του ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά
Ο Τετέι έκανε άνω κάτω την άμυνα του ΠΑΟΚ, έδωσε στον Τζίμα, ο οποίος έκανε το σουτ, με τον Παβλένκα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ
Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, λίγο πάνω από τα δοκάρια η μπάλα
Ο κόουτς Παναγιωτάρας βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας των βορείων προαστίων
Ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι τιμωρημένος, παρακολουθεί από την εξέδρα τον αγώνα
Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι του Χαριστέα ως νέος τεχνικος διευθυντής της ομάδας
Διαιτητής: Γ. Κόκκινος.
Επόπτες: Λ. Διαμαντής, Κ. Μάτσας.
4ος: Α. Μυλοπούλου.
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Χουχούμης, Ποκόρνι, Έμποχ, Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι.
Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο -5 από την κορυφή και θέλουν τη νίκη για να επιστρέψουν στο -2
Στόχος του είναι να μείνει κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό
