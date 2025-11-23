ΠΑΟΚ – Κηφισιά live για την 11η αγωνιστική της Super League

Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην Τούμπα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Super League
11η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική της Super League.

19:06 | 16.11.2025

Σουτ του Τάισον έξω από την περιοχή, πολύ άουτ η μπάλα

18:59 | 16.11.2025
Φτάσαμε στο 40', παραμένει το 0-0 στην Τούμπα
18:58 | 16.11.2025
32' Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

Σουτ του Τάισον μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Ξενόπουλος

18:56 | 16.11.2025
31' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Οζντόεφ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, αλλά ο Σιμόν πρόλαβε τον Ζίβκοβιτς πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα

18:56 | 16.11.2025

Κίτρινη κάρτα στον Ρουκουνάκη για διαμαρτυρία

18:56 | 16.11.2025
30' Ο ΠΑΟΚ πιέζει ασφυκτικά τα τελευταία λεπτά
18:55 | 16.11.2025

Σουτ του Τάισον, η μπάλα βρίσκει σε αμυντικό της Κηφισιάς και φεύγει κόρνερ

18:52 | 16.11.2025
Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ για οφσάιντ!

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Πέλκα έπειτα από παράλληλη του Γιακουμάκη, ωστόσο το γκολ δεν μετράει για οφσάιντ του Γιακουμάκη την στιγμή που πήρε την κάθετη από τον Μεϊτέ

18:43 | 16.11.2025
Φτάσαμε στο 25'

Η Κηφισιά κρατάει άνετα το 0-0 και είναι απειλητική με τον Τετέι στις αντεπιθέσεις

18:43 | 16.11.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Κηφισιάς

18:34 | 16.11.2025
Φτάσαμε στο 15', παραμένει το 0-0
18:33 | 16.11.2025

Πολύ επικίνδυνος ο Τετέι, μόνιμος πονοκέφαλος για την άμυνα του ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά

18:32 | 16.11.2025
5' Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Τετέι έκανε άνω κάτω την άμυνα του ΠΑΟΚ, έδωσε στον Τζίμα, ο οποίος έκανε το σουτ, με τον Παβλένκα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ

18:28 | 16.11.2025
4' Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, λίγο πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

18:28 | 16.11.2025

Ο κόουτς Παναγιωτάρας βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας των βορείων προαστίων

18:28 | 16.11.2025

Ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι τιμωρημένος, παρακολουθεί από την εξέδρα τον αγώνα

18:26 | 16.11.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
18:21 | 16.11.2025
Αρκετός κόσμος στην Τούμπα
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
18:19 | 16.11.2025
Χαριστέας, Μπασινάς και Κυριακός στην Τούμπα

Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι του Χαριστέα ως νέος τεχνικος διευθυντής της ομάδας

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
18:19 | 16.11.2025
Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Γ. Κόκκινος.

Επόπτες: Λ. Διαμαντής, Κ. Μάτσας. 

4ος: Α. Μυλοπούλου. 

18:18 | 16.11.2025
18:18 | 16.11.2025
18:17 | 16.11.2025
Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Χουχούμης, Ποκόρνι, Έμποχ, Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι.

18:16 | 16.11.2025

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο -5 από την κορυφή και θέλουν τη νίκη για να επιστρέψουν στο -2

18:15 | 16.11.2025
Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

Στόχος του είναι να μείνει κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό

18:15 | 16.11.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Super League

