ΠΑΟΚ – Κηφισιά live για την 11η αγωνιστική της Super League

5' Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Τετέι έκανε άνω κάτω την άμυνα του ΠΑΟΚ, έδωσε στον Τζίμα, ο οποίος έκανε το σουτ, με τον Παβλένκα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ