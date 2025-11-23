ΠΑΟΚ – Κηφισιά: Ο «δικέφαλος» θέλει να επιστρέφει στις νίκες κόντρα σε επικίνδυνο αντίπαλο

ΠΑΟΚ και Κηφισιά κοντράρονται στην Τούμπα, για την 11η αγωνιστική της Super League (19:00 Novasports Prime, Newsit.gr), με τις δυο ομάδες να θέλουν την επιστροφή τους στα “τρίποντα”, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Μετά από ένα εκπληκτικό σερί επτά νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού (2-1) κι έτσι έπεσε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Ο “δικέφαλος του Βορρά” έχει 23 βαθμούς, βρίσκεται στο -5 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ενώ έχει μπροστά του το ματς με την Μπραν, για το Europa League (27.11.2025, 19:45, Newsit.gr).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κηφισιά έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της το τελευταίο διάστημα, “μετρώντας” 4 ματς χωρίς νίκη στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις της (2 ήττες, 2 ισοπαλίες και 1 νίκη). Παρόλα αυτά, δεν παύει να αποτελεί μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, έχοντας μαζέψει 12 βαθμούς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει για το συγκεκριμένο ματς στους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Καμαρά. Η ομάδα του Λέτο πηγαίνει στην Τούμπα με πολλά προβλήματα. Μποτία, Παντελίδης, Τετέι, Μαϊντάνα, Πέρεθ, Πόμπο και Ραμίρες είναι εκτός λόγω καρτών, κάταγμα ζυγωματικού ο Βιγιαφάνιες. Να αναφέρουμε ότι ο Αργεντινός προπονητής των φιλοξενούμενων θα χάσει το ματς, αφού είναι τιμωρημένος!

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης, Βιγιαφάνιες, Έμπο, Ζέρσον, Αμανί, Αντόνισε, Τετέι

Διαιτητής: Κόκκινος

Βοηθοί: Διαμαντής, Μάτσας

4ος: Μυλοπούλου

VAR: Ζαμπαλάς, Τζήλος

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός / Novasports 2HD

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά / Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Άρης / COSMOTE SPORT 1 HD