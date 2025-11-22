ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ εκτός για τον αγώνα με την Κηφισιά

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Κηφισιά (23/11/25, 19:00, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 11η αγωνιστική της Super League και οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ δε θα είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση, ο Μαντί Καμαρά έκανε για ακόμα μία φορά θεραπεία, ενώ ο Ντεσπόντοφ έχει ίωση και δεν προπονήθηκε και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι εκτός για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Ο Λουτσέσκου για ακόμα μία φορά δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση, θέλοντας να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του.