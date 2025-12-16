ΠΑΟΚ: «Ξεκάθαρο φαβορί για Τσάλοφ η ΤΣΣΚΑ, χρειάζεται άμεσα επιθετικό και η Ζενίτ» γράφουν στη Ρωσία

Λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα του ατζέντη του κατά του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Φίοντορ Τσάλοφ εμφανίζεται να βρίσκεται στο προσκήνιο τόσο για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όσο και για τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο ατζέντης του Τσάλοφ ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν αισθάνεται καλά στον ΠΑΟΚ και μια ημέρα μετά “έσκασαν” τα πρώτα δημοσιεύματα, για ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ και της Ζενίτ για τον ποδοσφαιριστή.

“Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Φέντορ να επιστρέψει στην ρωσική λίγκα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σοβαροί διεκδικητές”, αναφέρεται χαρακτηριστικά η “Sovetsky Sport “σε σημερινό (16.12.2025) δημοσίευμα.

Οι Ρώσοι χαρακτηρίζουν φαβορί για την απόκτησή του την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ στο κόλπο βάζουν και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, κυρίως λόγω της αυστηροποίησης του ορίου ξένων στη Ρωσία.

Η ομάδα της πρωτεύουσας, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά ο Φιόντορ Τσάλοβ εμφανίζετι να έχει το προβάδισμα, κάτι που είχε επισημάνει και ο ο γενικός διευθυντής της ΤΣΣΚΑ, Ρόμαν Μπαμπάεφ, που είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του παίκτη.

Στο κάδρο παραμένει και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, η οποία είχε προσεγγίσει τον Τσάλοβ τον Φεβρουάριο του 2024, καταθέτοντάς του πρόταση με ετήσιες αποδοχές που άγγιζαν τα 3.500.000 ευρώ. Τότε, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε αρνηθεί, πλέον όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Η ομάδα του Σεργκέι Σεμάκ ψάχνει λύση για την κορυφή της επίθεσης, με τον Ρώσο φορ να αποτελεί μία -καλή για αυτούς- προοπτική.

Σε 61 αγώνες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Φίοντορ Τσάλοφ έχει 8 γκολ και 8 ασίστ και όχι μόνο δεν έχει έχει καταφέρει να πάρει φανέλα βασικού από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά τις περισσότερες φορές ακούει και την γκρίνια της εξέδρας.