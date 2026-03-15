ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20ο λεπτό και συγκίνηση στην Τούμπα για τον δολοφονημένο οπαδό του «δικεφάλου του Βορρά»

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί για τη δολοφονία ενός ακόμη οπαδού και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική της Super League, οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του.

Τόσο οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, όσο και του Λεβαδειακού άφησαν λουλούδια μπροστά από τη θύρα 4 στην Τούμπα, ενώ στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης υπήρξε μικρή διακοπή ενός λεπτού, για τον 20χρονο δολοφονημένο οπαδό της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα χειροκρότησαν έντονα για τη μνήμη του συνοπαδού τους, ο οποίος και έχασε τη ζωή του μετά από δολοφονική επίθεση με μαχαίρι στην Καλαμαριά.

Στιγμές συγκίνησης στην Τούμπα.