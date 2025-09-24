ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 Τελικό: Έλειψε μόνο το γκολ στην Τούμπα

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες στο ματς, με τον ΠΑΟΚ να "αγγίζει" το γκολ δύο φορές και μετά το 90', αλλά δεν βρήκε ένα γκολ νίκης και το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους στο παιχνίδι με τη Μακάμπι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.