ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 Τελικό: Έλειψε μόνο το γκολ στην Τούμπα

Ισοπαλία στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Ο Κωνσταντέλιας κόντρα στη Μακάμπι (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Europa League
Πρώτη αγωνιστική
0 - 0
Τελικό σκορ
Ο Κωνσταντέλιας κόντρα στη Μακάμπι (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, έχοντας δοκάρι και πολλές χαμένες ευκαιρίες, με τους Ισραηλινούς να δημιουργούν με τη σειρά τους φάσεις για γκολ, το οποίο δεν ήρθε ποτέ.

21:40 | 24.09.2025
21:39 | 24.09.2025

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες στο ματς, με τον ΠΑΟΚ να "αγγίζει" το γκολ δύο φορές και μετά το 90', αλλά δεν βρήκε ένα γκολ νίκης και το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους στο παιχνίδι με τη Μακάμπι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

21:39 | 24.09.2025
Τέλος στο ματς!
21:36 | 24.09.2025
90+4'
Νέα απίθανη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ήταν η σειρά του Μαντί Καμαρά να νικηθεί από τον τερματοφύλακα της Μακάμπι, μετά από σουτ μπροστά από την εστία του

21:35 | 24.09.2025

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

21:29 | 24.09.2025
90'
Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Τσάλοφ πλάσαρε εξ επαφής μπροστά από τον τερματοφύλακα της Μακάμπι, αλλά χωρίς δύναμη σπατάλησε μία τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

21:24 | 24.09.2025

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να επιμένουν για ένα γκολ, το οποίο όμως δεν έχει έρθει

21:19 | 24.09.2025
Η απίθανη φάση με το δοκάρι νωρίτερα!
21:17 | 24.09.2025
75'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από ωραίο γύρισμα από αριστερά ο Τσάλοφ βρήκε την μπάλα με προβολή, αλλά όχι αρκετά για να τη στείλει στα δίχτυα

21:15 | 24.09.2025
72'
Ευκαιρία για τη Μακάμπι!

Ο Ντάβιντα συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε με το αριστερό, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

21:10 | 24.09.2025
70'
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ!

Από φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Καμαρά πήγε να διώξει την μπάλα, αλλά βρήκε σε συμπαίκτη του και παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι

21:06 | 24.09.2025
65'
Τεράστια επέμβαση του Παβλένκα!

Ο Κέβιν "τσίμπησε" την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε στο τετ-α-τετ

20:58 | 24.09.2025
60'

Παραμένει το πάνω κάτω στο ματς, αφού και οι δύο ομάδες δείχνουν διάθεση να ψάχνουν ένα γκολ για τη νίκη

20:57 | 24.09.2025
54'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από προσπάθεια του Κωνσταντέλια, ο Ζίβκοβιτς μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά το σουτ του κόπηκε την τελευταία στιγμή

20:52 | 24.09.2025
52'

Από γύρισμα του Οζντόεφ, Τάισον και Γιακουμάκης δεν συνεννοήθηκαν σωστά στην περιοχή της Μακάμπι και έχασαν την ευκαιρία να "απειλήσουν"

20:51 | 24.09.2025

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες μετά την ανάπαυλα

20:39 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:38 | 24.09.2025
Το γκολ που ακυρώθηκε για τη Μακάμπι!
20:37 | 24.09.2025

Φοβερό πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο και να χάνουν μία σειρά από ευκαιρίες για γκολ, πριν πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

20:31 | 24.09.2025
Ημίχρονο στην Τούμπα!
20:31 | 24.09.2025

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:30 | 24.09.2025
Μία σημαντική απόκρουση του Παβλένκα νωρίτερα!
20:28 | 24.09.2025
45'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Σέντρα σουτ του Κένι από δεξιά, με τον τερματοφύλακα της Μακάμπι να αποκρούει με γροθιές

20:23 | 24.09.2025

Πιέζει ο ΠΑΟΚ μετά το γκολ της Μακάμπι που ακυρώθηκε και ψάχνει ένα δικό του τέρμα

20:22 | 24.09.2025

Υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης και το VAR ακύρωσε το γκολ των Ισραηλινών

20:22 | 24.09.2025
Δεν μετράει το γκολ!
20:21 | 24.09.2025
35'

Μία βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, με τον Πέρετζ να σκοράρει για τους Ισραηλινούς

20:21 | 24.09.2025
Γκολ για την Μακάμπι!
20:15 | 24.09.2025
30'

Συνεχίζεται το... πάνω κάτω στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να έχουν χάσει αρκετές ευκαίριες για ένα γκολ

20:12 | 24.09.2025
Δύο καλές φάσεις στο ματς!
20:08 | 24.09.2025
26'

Άστοχο σου του Αντράντε μετά από λάθος του Παβλένκα

20:07 | 24.09.2025
22'

Άστοχο ματς του Γιακουμάκη από μακριά για τον ΠΑΟΚ

20:05 | 24.09.2025
21'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Μακάμπι!

Ο Πέρετζ βγήκε σε θέση τετ-α-τετ αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε και κράτησε το μηδέν για τον ΠΑΟΚ

20:03 | 24.09.2025
19'
Ευκαιρία για τη Μακάμπι!

Ο Γεζεκέλ έκανε το διαγώνιο σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

20:02 | 24.09.2025
16'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Τάισον και πάλι, έκανε ωραίο πλασέ με τη μία από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

19:59 | 24.09.2025
Η ευκαιρία του Τάισον νωρίτερα
19:53 | 24.09.2025
12'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κωνσταντέλιας έστρωσε στον Ζίβκοβιτς και αυτός πλάσαρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα της Μακάμπι

19:51 | 24.09.2025
6'
Ευκαιρία για την Μακάμπι!

Ο Πέρετζ έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

19:50 | 24.09.2025
4'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Τάισον πέρασε και τον Μισφάτι, αλλά κόπηκε πριν πλασάρει στην κενή εστία

19:49 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:49 | 24.09.2025
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο ματς
19:46 | 24.09.2025
Οι ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ - Μακάμπι

 

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
 
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισφάτι, Ασάντε, Ρεβίβο, Σλομό, Καμαρά, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό, Νταβιντά, Γεζεκέλ, Αντράντε.
19:46 | 24.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

19:45 | 24.09.2025
