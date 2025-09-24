ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 Τελικό: Έλειψε μόνο το γκολ στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, έχοντας δοκάρι και πολλές χαμένες ευκαιρίες, με τους Ισραηλινούς να δημιουργούν με τη σειρά τους φάσεις για γκολ, το οποίο δεν ήρθε ποτέ.
Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες στο ματς, με τον ΠΑΟΚ να "αγγίζει" το γκολ δύο φορές και μετά το 90', αλλά δεν βρήκε ένα γκολ νίκης και το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους στο παιχνίδι με τη Μακάμπι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ήταν η σειρά του Μαντί Καμαρά να νικηθεί από τον τερματοφύλακα της Μακάμπι, μετά από σουτ μπροστά από την εστία του
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Τσάλοφ πλάσαρε εξ επαφής μπροστά από τον τερματοφύλακα της Μακάμπι, αλλά χωρίς δύναμη σπατάλησε μία τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να επιμένουν για ένα γκολ, το οποίο όμως δεν έχει έρθει
Από ωραίο γύρισμα από αριστερά ο Τσάλοφ βρήκε την μπάλα με προβολή, αλλά όχι αρκετά για να τη στείλει στα δίχτυα
Ο Ντάβιντα συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε με το αριστερό, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Από φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Καμαρά πήγε να διώξει την μπάλα, αλλά βρήκε σε συμπαίκτη του και παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι
Ο Κέβιν "τσίμπησε" την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε στο τετ-α-τετ
Παραμένει το πάνω κάτω στο ματς, αφού και οι δύο ομάδες δείχνουν διάθεση να ψάχνουν ένα γκολ για τη νίκη
Από προσπάθεια του Κωνσταντέλια, ο Ζίβκοβιτς μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά το σουτ του κόπηκε την τελευταία στιγμή
Από γύρισμα του Οζντόεφ, Τάισον και Γιακουμάκης δεν συνεννοήθηκαν σωστά στην περιοχή της Μακάμπι και έχασαν την ευκαιρία να "απειλήσουν"
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες μετά την ανάπαυλα
Φοβερό πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο και να χάνουν μία σειρά από ευκαιρίες για γκολ, πριν πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Σέντρα σουτ του Κένι από δεξιά, με τον τερματοφύλακα της Μακάμπι να αποκρούει με γροθιές
Πιέζει ο ΠΑΟΚ μετά το γκολ της Μακάμπι που ακυρώθηκε και ψάχνει ένα δικό του τέρμα
Υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης και το VAR ακύρωσε το γκολ των Ισραηλινών
Μία βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, με τον Πέρετζ να σκοράρει για τους Ισραηλινούς
Συνεχίζεται το... πάνω κάτω στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να έχουν χάσει αρκετές ευκαίριες για ένα γκολ
Άστοχο σου του Αντράντε μετά από λάθος του Παβλένκα
Άστοχο ματς του Γιακουμάκη από μακριά για τον ΠΑΟΚ
Ο Πέρετζ βγήκε σε θέση τετ-α-τετ αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε και κράτησε το μηδέν για τον ΠΑΟΚ
Ο Γεζεκέλ έκανε το διαγώνιο σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Ο Τάισον και πάλι, έκανε ωραίο πλασέ με τη μία από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Ο Κωνσταντέλιας έστρωσε στον Ζίβκοβιτς και αυτός πλάσαρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα της Μακάμπι
Ο Πέρετζ έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Ο Τάισον πέρασε και τον Μισφάτι, αλλά κόπηκε πριν πλασάρει στην κενή εστία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
