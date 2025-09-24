Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Με Γιακουμάκη η ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά

Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League
Ο Γιακουμάκης στο ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
Ο Γιακουμάκης στο ΠΑΟΚ - ΑΕΛ / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει τον ΠΑΟΚ με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα είναι οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ θα βρίσκεται στον χώρο του κέντρου, με τον Κωνσταντέλια να επιστρέφει «10». Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο στα μέτρα του στην Τούμπα.

