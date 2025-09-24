ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Με Γιακουμάκη η ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει τον ΠΑΟΚ με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα είναι οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ θα βρίσκεται στον χώρο του κέντρου, με τον Κωνσταντέλια να επιστρέφει «10». Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο στα μέτρα του στην Τούμπα.