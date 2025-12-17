Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – Μαρκό: Με πολλές αλλαγές οι Θεσσαλονικείς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ένα θαύμα ψάχνουν οι φιλοξενούμενοι για την πρόκριση
Κετζιόρα
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
(20:00, Cosmote Sport 1)
Ο Κετζιόρα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Μαρκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έχοντας ως στόχο τη νίκη, που μπορεί να τον φέρει μέχρι και στην έβδομη θέση.

Η Μαρκό έχει πιθανότητες πρόκρισης ακόμα, όμως πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Ηρακλή στο Γ. Καραϊσκάκης». Σίγουρα, το σενάριο αυτό δε μοιάζει εφικτό, αλλά στο ποδόσφαιρο έχουμε γίνει μάρτυρες και μεγαλύτερων εκπλήξεων.

Ο Λουτσέσκου αναμένεται να ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές και με τους Λόβρεν, Γιακουμάκη, Σάστρε, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Ζίφκοβιτς να είναι εκτός, η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» αναμένεται να έχει αρκετούς αναπληρωματικούς. Τάισον και Μεϊτέ πιθανότατα θα βρίσκονται στον πάγκο για να ξεκουραστούν.

Οι Θεσσαλονικείς μετά τη βαριά ήττα με το Λεβαδειακό (4-1) και την ισοπαλία με τον Άρη (1-1) έβαλε δύσκολα στον εαυτό του στη διοργάνωση και δεν θα καταφέρει να γλιτώσει το γύρο των playoff.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 12η θέση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με νίκη με ένα γκολ διαφορά θα ανέβει στην 9η θέση και δε θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα playoff. Αν κερδίσει με 2 ή 3 γκολ θα τερματίσει 8ος και θα παίξει με τον Ατρόμητο στην έδρα του.

Αν οι ασπρόμαυροι κερδίσουν με μεγαλύτερη διαφορά τη Μαρκό θα ολοκληρώσουν στην 7η θέση την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά.

