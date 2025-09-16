ΠΑΟΚ: Με αρκετές απουσίες ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα στο Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, δε θα έχει στη διάθεσή του τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Γιώργο Γιακουμάκη, Οζντόεφ, Παβλενκα και Λόβρεν για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά με αρκετές απουσίες. Ο Κωνσταντέλιας θα απουσιάζει λόγω ίωσης, ο Παβλένκα για λόγους ξεκούρασης, μιας και δεν έχει χάσει παιχνίδι από την αρχή τηςε σεζόν. Ο Ντεσπότοφ συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Θυμιάνης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Καμαρά , Μπιάνκο , Πέλκας , Ιβανούσετς , Τάισον , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Τσάλοβ, Μύθου.