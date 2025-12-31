ΠΑΟΚ: Μία 11άδα εκτός προγράμματος στην προπόνηση του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις ενόψει της επανέναρξης της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αντιμετωπίζει όμως αρκετά προβλήματα τραυματισμών, αφού έχει εκτός μία… ενδεκάδα.

Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν συνεχίζουν τα ατομικά τους προγράμματα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, ενώ θεραπεία ακολουθούν οι Ντεσπόντοφ, Παβλένκα και Ιβανούσετς, με τον Βολιάκο να έχει ξεκινήσει πρόγραμμα επανένταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ποδοσφαιρική η τελευταία προπόνηση του 2025 στη Νέα Μεσημβρία, με τους ποδοσφαιριστές να δίνουν μία οικογενειακή… μάχη. Οι παίκτες έκαναν προθέρμανση, έπαιξαν rondo και έκαναν ασκήσεις κατοχής της μπάλας και στη συνέχεια έπαιξαν τουρνουά.