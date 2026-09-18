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ΑΕΚ για τα γενέθλια του Μάριου Ηλιόπουλου: «Συνέχισε να μας εμπνέεις την πίστη και το πάθος για την κορυφή»

Οι ευχές της ΠΑΕ ΑΕΚ στον Μάριο Ηλιόπουλο
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην Allwyn Arena (KLODIAN LATO
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην Allwyn Arena (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τα γενέθλιά του και η ΑΕΚ ευχήθηκε στον διοικητικό ηγέτη της ποδοσφαιρικής ομάδας, τις ευχές της.

Με σχετική ανάρτηση στα social media, η ΑΕΚ ευχήθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο για τα 57α γενέθλιά του, γράφοντας: «Να τα εκατοστίσεις πρόεδρε. Συνέχισε να μας εμπνέεις την πίστη και το πάθος για την κορυφή».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε την ΠΑΕ ΑΕΚ πριν από δύο χρόνια και κατάφερε να τον οδηγήσει στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος στη Super League, αλλά και στην πρώτη παρουσία της στη League Phase του Champions League φέτος.

Ο “ισχυρός άνδρας” της ΑΕΚ έχει γεννηθεί σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1969.

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