Ο Σίριλ Ντέσερς είπε «όχι» στην εθνική Νιγηρίας για να μείνει να «δουλέψει» στον Παναθηναϊκό 

Το Κορωπί αναμένεται να αδειάσει μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα, εξαιτίας της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, αλλά ο Σίριλ Ντέσερς αποφάσισε να παραμείνει στην Αθήνα.

Έχοντας αντιμετωπίσει μία σειρά από τραυματισμούς την περασμένη σεζόν, ένας εκ των οποίων προήλθε από προπόνηση της εθνικής του ομάδας, ο Σίριλ Ντέσερς δεν θέλησε να ρισκάρει να μείνει ξανά εκτός στον Παναθηναϊκό και ζήτησε από τον προπονητή του στη Νιγηρία να μην κληθεί στα επόμενα ματς.

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Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση και τον ίδιο τον Ντέσερς να έχει ξεκινήσει “ζεστός” τη σεζόν, η επιθυμία του ήταν να παραμείνει στο Κορωπί για να “δουλέψει” και να κερδίσει τη θέση του βασικού στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ως εκ τούτου, ο Νιγηριανός επιθετικός δεν θα φύγει με τους υπόλοιπους διεθνείς του “τριφυλλιού”, με στόχο να εμφανιστεί σε ακόμη καλύτερη φόρμα, μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων.