Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Σίριλ Ντέσερς είπε «όχι» στην εθνική Νιγηρίας για να μείνει να «δουλέψει» στον Παναθηναϊκό 

Στο Κορωπί θα συνεχίσει να προπονείται ο Νιγηριανός επιθετικός
Ο Σίριλ Ντέσερς
Ο Σίριλ Ντέσερς πανηγυρίζει για τον Παναθηναϊκό
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το Κορωπί αναμένεται να αδειάσει μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα, εξαιτίας της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, αλλά ο Σίριλ Ντέσερς αποφάσισε να παραμείνει στην Αθήνα.

Έχοντας αντιμετωπίσει μία σειρά από τραυματισμούς την περασμένη σεζόν, ένας εκ των οποίων προήλθε από προπόνηση της εθνικής του ομάδας, ο Σίριλ Ντέσερς δεν θέλησε να ρισκάρει να μείνει ξανά εκτός στον Παναθηναϊκό και ζήτησε από τον προπονητή του στη Νιγηρία να μην κληθεί στα επόμενα ματς.

Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση και τον ίδιο τον Ντέσερς να έχει ξεκινήσει “ζεστός” τη σεζόν, η επιθυμία του ήταν να παραμείνει στο Κορωπί για να “δουλέψει” και να κερδίσει τη θέση του βασικού στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ως εκ τούτου, ο Νιγηριανός επιθετικός δεν θα φύγει με τους υπόλοιπους διεθνείς του “τριφυλλιού”, με στόχο να εμφανιστεί σε ακόμη καλύτερη φόρμα, μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
138
110
107
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo