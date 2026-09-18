Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ: «Ταυτίζομαι με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, είμαι ήρεμος εκτός παρκέ και άλλος άνθρωπος στον αγώνα»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Euroleague (18/09/2, 17:00, Live από το Newsit.gr) και ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ μίλησε για το πρώτο του διάστημα στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ πήρε μετεγγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε στη σύνδεση των δύο ομάδων, ενώ εξήγησε ότι θα χρειαστεί χρόνο για να μάθει καλά τους συμπαίκτες του, αλλά εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

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Οι δηλώσεις του ΜακΙντάιρ

Για την επιλογή του να παίξει στον Ολυμπιακό: «Πριν από μερικά χρόνια, όταν συζητούσα με τον ατζέντη μου, είχαμε εντοπίσει αρκετές ομάδες στις οποίες θα ήθελα να αγωνιστώ και ο Ολυμπιακός ήταν μία από αυτές. Υπάρχει επίσης και ο δεσμός με τον Ερυθρό Αστέρα. Φυσικά, ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αποχωρήσω από τον Ερυθρό Αστέρα. Πιστεύω ότι η μετακίνηση σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός ήταν η ιδανική κίνηση, αλλά και ένας τρόπος να διατηρήσω αυτόν τον δεσμό με τον Ερυθρό Αστέρα, λόγω της αγάπης μου για τη Σερβία, για τον σύλλογο, την ομάδα, τη διοίκηση, τον οργανισμό και, φυσικά, τους φιλάθλους. Κατά κάποιον τρόπο, ερχόμενος εδώ, μπορώ να διατηρήσω αυτή την αγάπη».

Για την προσαρμογή του: «Δεν θα έλεγα ότι η προσαρμογή σε ένα νέο σύστημα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά αποτελεί μέρος της δουλειάς. Παρακολουθώ την ομάδα εδώ και χρόνια, οπότε κατανοώ ήδη το σύστημά της σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι διαφορετικό να βλέπεις κάτι απέξω και διαφορετικό να είσαι κομμάτι του. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον παρατηρητή και σε αυτόν που καλείται να τα κάνει όλα στην πράξη, ζωντανά. Προφανώς, θα χρειαστεί να προσαρμοστώ σημαντικά – τόσο ως προς το στυλ παιχνιδιού μου όσο και γενικότερα – αλλά θα προσπαθήσω παράλληλα να διατηρήσω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού μου. Θα χρειαστεί χρόνος, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό».

Για τη χημεία με τους νέους του συμπαίκτες: «Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο μελετώ τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να μάθω από ποια θέση προτιμούν να υποδέχονται την μπάλα, πώς τους αρέσει να σκοράρουν και από ποια πλευρά του γηπέδου προτιμούν να επιτίθενται. Πρέπει να μάθω τα συστήματα και τις κινήσεις, να ξέρω ποιες προορίζονται για ποιον παίκτη, καθώς και να μπορώ να διαβάζω τη στιγμή του αγώνα ποια κίνηση πρέπει να επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο παίκτη. Υπάρχει και το θέμα των προσωπικοτήτων. Πρέπει να βλέπω ποιος χρειάζεται την μπάλα, ποιος έχει καιρό να την πάρει στα χέρια του, ποιος είναι σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή και ευστοχεί σε όλα. Προφανώς, είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις αυτό όταν βρίσκεσαι στην ομάδα για δύο ή τρία χρόνια, όπως είδαμε την περασμένη σεζόν με εμένα στον Ερυθρό Αστέρα. Όμως, με αυτή την ομάδα και αυτό το σύστημα, όπως είπα, δεν θα μου πάρει πολύ χρόνο να τα κατανοήσω όλα. Ωστόσο, σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να μάθω τις συνήθειες των συμπαικτών μου, καθώς και τα σημεία του γηπέδου όπου προτιμούν να κινούνται».

Για τη συνεργασία με τον Μπαρτζώκα: «Είναι υπέροχο να συνεργάζεσαι μαζί του. Βλέπεις το πάθος που έχει για το μπάσκετ, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Προφανώς, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, κάτι αλλάζει, και αυτό μου αρέσει. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, γιατί κι εγώ είμαι ουσιαστικά ίδιος. Είμαι πολύ ήρεμος εκτός γηπέδου, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα συμβαίνει κάτι και ξαφνικά αναρωτιέσαι: ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος; Δεν είναι πια ο ήρεμος τύπος που ξέρεις εκτός παρκέ. Οπότε, σίγουρα το καταλαβαίνω και ταυτίζομαι με αυτό. Μου αρέσει πολύ που προπονούμαι υπό τις οδηγίες του Μπαρτζώκα».