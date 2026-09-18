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Αθλητικά

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Ετοιμάζουν βροντερό «παρών» οι οπαδοί των Πειραιωτών, εξαντλήθηκαν τα πρώτα εισιτήρια

Πάνω από 2.500 οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένονται στη Λιβαδειά
Οπαδοί του Ολυμπιακού
Οπαδοί του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Μετά τη σημαντική νίκη επί της Γιαγκελόνια στο Europa League, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει επανεκκίνηση και στη Super League, έχοντας και τη βοήθεια των οπαδών του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στη Λιβαδειά για την 5η αγωνιστική της Super League και πάνω από 2.500 οπαδοί του, αναμένεται να δώσουν βροντερό “παρών” στο ματς με της Κυριακής (20/09/26, 17:00, Live από το Newsit.gr) με τον Λεβαδειακό.

Οι Πειραιώτες είχαν πάρει εισιτήρια για δύο θύρες του γηπέδου, που εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και οι νέες θέσεις που εξασφάλισε η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ είναι θέμα να γίνουν… sold out. Ως εκ τούτου, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, στη “μάχη” για το διπλό στη Λιβαδειά.

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