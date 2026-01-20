ΠΑΟΚ – Μπέτις: Χωρίς Άντονι και άλλους επτά παίκτες οι Ισπανοί στην Τούμπα

Η Μπέτις ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική του Europa League (22.01.2026, 19:45, Newsit.gr) έχοντας πολλές απουσίες.

Η Μπέτις ανακοίνωσε μια… αποδεκατισμένη αποστολή, αφού ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν υπολογίζει σε 8 ποδοσφαιριστές της ομάδας. Συγκεκριμένα, εκτός -λόγω προβλημάτων τραυματισμού- έμειναν οι Ίσκο, Μπεγερίν, Φίρπο, Κούτσο Ερνάντες, Σοφιάν Άμραμπατ και Ροντρίγκο Ρικέλμε, ενώ ο Σεντρίκ Μπακαμπού συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Εκτός έμεινε και ο μεγάλος αστέρας της ομάδας, Άντονι. Όσον αφορά τον Αμπντέ Εζαλζουλί επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο Copa Africa και μπήκε στην αποστολή.

Οι παίκτες που θα βρεθούν στην Τούμπα είναι οι: Βάγιες, Γιορέντε, Νατάν, Μπαρτρά, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Ρικάρντο, Αντριάν, Γκόμεζ, Ντεόσσα, Λο Σέλσο, Μαρκ Ρόκα, Αιτόρ Ρουιμπάλ, Πάου Λόπεζ, Μοράντε, Ροντρίγκο Μαρίνα, Ντε Ρόα, Ντάνι Πέρεζ, Ανγκέλ Ορτίζ, Κορραλέχο, Πάμπλο Γκαρσία.