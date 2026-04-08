ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο το ζευγάρι των τελικών του FIBA Europe Cup: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Επανάληψη των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup, μόνο που φέτος το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη
Ο Μπέβερλι στο ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο
Ο ΠΑΟΚ έκανε την υπέρβαση και απέκλεισε τη Μούρθια στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, κλείνοντας ραντεβού με την Μπιλμπάο στους τελικούς της διοργάνωσης.

Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ είχαν συνθέσει το ζευγάρι και των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup, με τους Ισπανούς να σηκώνουν το τρόπαιο. Μήπως αυτή τη φορά ήρθε η ώρα του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος είναι πολύ πιο ισχυρός φέτος αλλά και αποφασισμένος να πάρει τη ρεβάνς από τους Βάσκους.

Σε αντίθεση με πέρυσι, ο ΠΑΟΚ θα έχει το Game 1 στην έδρα του, στο Παλατάκι, στις 22 Απριλίου. Το Game 2 θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Απριλίου, στην Bilbao Arena.

Η ομάδα που θα έχει την καλύτερη διαφορά στα δύο παιχνίδια θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι ώρες διεξαγωγής των δύο αναμετρήσεων.

