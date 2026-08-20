Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1τελικό: Γλίτωσε την ήττα με γκολ του Μπάμπα στο 80′

Οι Θεσσαλονικείς θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα θετικό εντός έδρας αποτέλεσμα, ενόψει της ρεβάνς στη Νορβηγία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Γήπεδο: Τούμπα (1ος αγώνας για τα πλέι οφ του Conference League)
Διαιτητής: Ζίμπερτ - VAR: Μάρτινς και Εστέβες
1 - 1
τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μποραν, στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για τα πλέι οφ του Conference League, με το ματς να γίνεται στην «σκιά» της μετεγγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και το «δικέφαλο» να μην έχει διαθέσιμο τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στα δυο ματς με τους Νορβηγούς.

21:55 | 20.08.2026
22:40 | 20.08.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
22:39 | 20.08.2026

Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο 80' με γκολ του Μπάμπα, από ασίστ του Λουσέ - Και οι δυο, αλλαγές του Λίσι

22:38 | 20.08.2026

ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 και η πρόκριση θα κριθεί στη Νορβηγία

22:36 | 20.08.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
22:36 | 20.08.2026
90+3'
Κίτρινη κάρτα στον Χατζηδιάκο
22:33 | 20.08.2026
Το 1-1 του ΠΑΟΚ
22:33 | 20.08.2026
4 τα λεπτα του έξτρα χρόνου
22:24 | 20.08.2026
87'
Απίστευτη ευκαιρία από τον Εντιαγέ του ΠΑΟΚ

Έφυγε στην κόντρα ο ΠΑΟΚ, ο Ζαφείρης τροφοδότησε τον Εντιαγέ, αλλά το πλασέ του τελευταίου ήταν πάνω στον Ντίνγκελαντ

22:13 | 20.08.2026
80'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Μπάμπα

Ο Λουσέ εκτέλεσε ένα κόρνερ, βρήκε τον Μπάμπα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αυτός αφού νίκησε τους πάντες στον αέρα, έφερε την αναμέτρηση στα ίσα.

22:12 | 20.08.2026
Το γκολ της Μπραν
22:10 | 20.08.2026
69'

Εκτέλεση κόρνερ του Χατσίδη, η μπάλα πέρασε από τον Εντιαγέ και ο Καμαρά έπιασε άστοχη κεφαλιά 

22:06 | 20.08.2026
64'
Τρεις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Έξω οι Γιαννούλης, Σανταμαρία και Τάισον Μέσα οι Λουσέ, Μπάμπα και Τέιλορ

22:05 | 20.08.2026
63'
Κίτρινη κάρτα στον Ζαφείρη
22:04 | 20.08.2026
Η τεράστια χαμένη ευκαιρία της Μπραν
22:03 | 20.08.2026
21:59 | 20.08.2026
57'
ΓΚΟΛ για την Μπραν, 0-1 με τον Έρικσεν

Ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Έρικσεν με ψύχραιμο πλασέ με το αριστερό άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους

21:58 | 20.08.2026
56'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

ο Εντιαγέ στη θέση του Μύθου

21:56 | 20.08.2026
55'
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΡΑΝ

με τον Ντε Ρούβε να μην καταφέρνει από κοντά να προωθήσει τη μπάλα στα δίχτυα

21:55 | 20.08.2026

ο Μύθου αντιμετωπίζει πρόβλημα και ίσως γίνει αλλαγή με τον Εντιαγέ

21:54 | 20.08.2026

Για ζέσταμα έχει σηκωθεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Σερίφ Εντιαγέ

21:51 | 20.08.2026
51'

Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, ο Τάισον έκανε το φαλτσαριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο πορτιέρε της Μπραν μπλόκαρε εύκολα

21:48 | 20.08.2026

Χωρίς τον αρχηγό της, Πάλεσεν-Κνούντσεν, θα παραταχθεί η Μπραν στη ρεβάνς του Μπέργκεν κόντρα στον ΠΑΟΚ, μετά την κίτρινη που αντίκρισε στο πρώτο μέρος

21:48 | 20.08.2026
Δεύτερο ημίχρονο
21:47 | 20.08.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:28 | 20.08.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τούμπα
21:28 | 20.08.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλές και καλές τελικές και θα έπρεπε να είχε βρει ένα γκολ

21:25 | 20.08.2026
39'

Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου να πιάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι-από κοντά- και τον Ντίνγκελαντ λέει «όχι»

21:24 | 20.08.2026
21:24 | 20.08.2026
21:24 | 20.08.2026
21:21 | 20.08.2026
21:07 | 20.08.2026

Η Μπραν έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν έχει κάνει φάση στα καρέ του ΠΑΟΚ

21:00 | 20.08.2026
19'

Ο Τάισον άνοιξε στον Γιαννούλη, αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή, ξεμαρκαρίστηκε με μία όμορφη προσποίηση και πάσαρε στον ερχόμενο Χατσίδη, ο οποίος έχοντας ολόκληρο το τέρμα στο έλεος του, έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, γλύφοντας το αριστερό κάθετο δοκάρι.

20:59 | 20.08.2026
15'

Σέντρα του Γιαννούλη από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, αλλά το σουτ κόντραρε

20:57 | 20.08.2026
14'

ο πορτιέρε της Μπράν περίμενε το σουτ του Χατσίδη και το μπλόκαρε

20:53 | 20.08.2026
12'
Σημαντική στιγμή για την Μπραν

Ο Φίνε μετά από όμορφη ενέργεια πάσαρε στον Έρικσεν, το σουτ του οποίου πέρασε πολλά μέτρα ψηλά

20:52 | 20.08.2026
9'

Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με Τάισον, η μπάλα έφτασε στον Κένι που έπιασε το σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ

20:51 | 20.08.2026
7'

Ο Καμαρά έκλεψε την μπάλα πίσω α[ό τη σέντρα, την κουβάλησε, επέλεξε να κανει ένα σουτ σχεδόν απο το κέντρο, η μπάλα δεν πήρε καν ύψο και ήταν και άστοχη

20:46 | 20.08.2026
3'

Σουτ του Μύθου εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

20:45 | 20.08.2026
Στα 15 δευτερόλεπτα
ο Χατσίδης είχε τραγικό σουτ σε πλάγιο τετ-α-τετ, μετά από μακρινή κεφαλιά του Καμαρά και κίνηση από τον Μύθου που του άνοιξε χώρο
20:42 | 20.08.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:41 | 20.08.2026

Η Τούμπα δεν είναι γεμάτη, αλλά ο κόσμος που βρίσκεται στις εξέδρες της, έχει δημιουργήσει μια τρομερή ατμόσφαιρα – Στο γήπεδο υπάρχουν και φίλοι της Μπραν

20:37 | 20.08.2026

Οι παίκτες των δυο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:36 | 20.08.2026

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

20:36 | 20.08.2026

Η ενδεκάδα της Μπραν: Ντίντζελαντ, Ντε Ρέβε, Πάλεσεν, Ντράγκσνες, Σόλτβεντ, Πέντερσεν, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Φίνε, Γκούντμουντσον

20:36 | 20.08.2026
20:35 | 20.08.2026

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελ Κανούστο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Μύθου.

Στον πάγκο: Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Γκόμεζ, Μπάμπα, Λουσέ, Θυμιάνης, Εντιαγέ, Τέιλορ, Σορετίρε, Μπαταούλας

20:35 | 20.08.2026

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης

20:35 | 20.08.2026

Τον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα καλύψει ο Δημήτρης Χατσίδης, ενώ για το τεράστιο κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια στη θέση «10», ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τον Μαντί Καμαρά

20:33 | 20.08.2026

Ο Αλέσιο Λίσι έχει μπροστά του δύο τελικούς που θα κρίνουν το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, επιλέγοντας μία 11άδα ανάγκης, λόγω των πολλών απουσιών της ομάδας

20:32 | 20.08.2026
Στα του αγώνα...
20:31 | 20.08.2026

Το αποψινό ματς γίνεται στη “σκιά” της μετεγγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και σε ένα κλίμα έντασης, με τους οπαδούς να τα βάζουν με τη διοίκηση της ομάδας

20:31 | 20.08.2026

Η ρεβάνς θα γίνει σε μια εβδομάδα, στη Νορβηγία

20:31 | 20.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Μπραν για τα πλέι οφ του Conference League

20:31 | 20.08.2026
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