ΠΑΟΚ – Μπραν: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» για το παιχνίδι του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League (27/11/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκανε κάποια έκπληξη στις επιλογές του στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του για το παιχνίδι της Τούμπας.

Με νίκη στη αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ θα βάλει γερές βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και ο Λουτσέσκου επέλεξε τον Μπιάνκο στο χώρο του κέντρου και τον Ιβάνουσετς στη θέση του Κωνσταντέλια στο «10». Ο Δημήτρης Πέλκας έμεινε εκτός αποστολής μετά από ενοχλήσεις που ένιωσε.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.