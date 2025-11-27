Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπραν: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» για το παιχνίδι του Europa League

Ο Πέλκας έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων
Ιβάνουσετς
Ο Ιβάνουσετς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League (27/11/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκανε κάποια έκπληξη στις επιλογές του στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του για το παιχνίδι της Τούμπας.

Με νίκη στη αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ θα βάλει γερές βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και ο Λουτσέσκου επέλεξε τον Μπιάνκο στο χώρο του κέντρου και τον Ιβάνουσετς στη θέση του Κωνσταντέλια στο «10». Ο Δημήτρης Πέλκας έμεινε εκτός αποστολής μετά από ενοχλήσεις που ένιωσε.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

