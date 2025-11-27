Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπραν: Η ώρα του αγώνα για το Europa League και το κανάλι που μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Τρίτη σερί νίκη ψάχνει ο “δικέφαλος του Βορρά” στη διοργάνωση
O ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με σκοπό να πάρει μια ακόμα νίκη, που θα τον φέρει πιο κοντά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά τις επιτυχίες κόντρα σε Λιλ και Γιουνγκ Μπόις, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 7 βαθμούς και την 10η θέση της βαθμολογίας του Europa League. Η Μπραν βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης, με τους ίδιους βαθμούς και αποτελέσματα, αλλά με χειρότερο συντελεστή τερμάτων.

Ο αγώνας θα κάνει “σέντρα” στις 19:45, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

