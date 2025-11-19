ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ 88-87: Με βολές του Μουρ στην εκπνοή πήραν την πρόκριση ως πρώτοι οι Θεσσαλονικείς στο FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει πιο εύκολα τη νίκη κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ, όμως στα τελευταία λεπτά δεν είχε ψυχραιμία και έμεινε πίσω στο σκορ. Ο Μούρ, όμως ήταν εύστοχος στις δύο βολές που κέρδισε και ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου στο FIBA Europe Cup και προκρίθηκε στους «16».

Σε όλα τα δεκάλεπτα του παιχνιδιού του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ είχε το προβάδισμα στο σκορ, όμως η άμυνά του στα τελευταία λεπτά δεν ήταν αυτή που έπρεπε και επέτρεψε πολλά εύκολα καλάθια. Στα 0.5 από τη λήξη οι Θεσσαλονικείς δέχτηκαν καλάθι και όλα έμοιαζαν να έχουν χαθεί.

Ο Κόνιαρης συνεργάστηκε άψογα σε μία επαναφορά με τον Μουρ και αυτό οδήγησε σε κερδισμένο φάουλ, το οποίο το μετέτρεψε σε δύο πόντους και σε νίκη ο Μουρ.

Αυτή η άψογη συνεργασία μετά το τάιμ άουτ του Ζντοβτς έφερε την πρωτιά στον όμιλο της διοργάνωσης, που για δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε κατάκτηση της διοργάνωσης.

Οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» πανηγύρισαν τη νίκη μαζί με τον Γιαννάκη Μήγιο και τους φιλάθλους της ομάδας.

Η βαθμολογία του ομίλου

ΠΑΟΚ 11 (5-1)

Μπραουνσβάιγκ 10 (4-2)

Ανβίλ 7 (2-3)

Τρέπτσα 5 (0-5)