ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χρήστο Ζαφείρη

Αποφασισμένος να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση προς τη Σλάβια Πράγας, ανεβάζοντας σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση ύψους 10,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει προσθέσει και 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους, φτάνοντας το συνολικό πακέτο στα 12 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται διατεθειμένη να αποδεχτεί και έναν ακόμη όρο της τσεχικής ομάδας, παραχωρώντας ποσοστό μεταπώλησης 20%, σε μια προσπάθεια να κλείσει τη μεταγραφή το συντομότερο δυνατόν.

Από την πλευρά του, ο Ζαφείρης φαίνεται να βλέπει με θετικό μάτι το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα και ειδικά στον ΠΑΟΚ, ενώ –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– τόσο ο ίδιος όσο και οι «ασπρόμαυροι» ασκούν πίεση στη Σλάβια Πράγας για την οριστικοποίηση του deal.

Ο Έλληνας μέσος αποτελεί διακαή πόθο της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή να χαρακτηρίζεται ως «επένδυση με προοπτική», που μπορεί να ενισχύσει άμεσα την ποιότητα της μεσαίας γραμμής της ομάδας.