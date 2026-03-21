ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Μιχαηλίδης με Βόλο

Χωρίς τον Γιάννη Μιχαηλίδη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο (22/3/2026) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει ενόχληση στο γόνατο και πέρα από τον ΠΑΟΚ, επικρατεί ανησυχία και στο στρατόπεδο της Εθνικής Ελλάδας, μιας και ο στόπερ του Δικεφάλου κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια του Μαρτίου.

Ο Έλληνας αμυντικός δεν αναμένεται να ενισχύσει τη γαλανόλευκη, όντας πολύ άτυχος.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Γιακουμάκης, Ζίβκοβιτς και Κένι, ενώ εκτός είναι και ο Ιβάνουσετς.

“Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Βόλο, με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν πάνω στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες του επικείμενου αγώνα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Εκτός μάχης είναι κι ο Λούκα Ιβανούσετς λόγω καρτών, καθώς κι ο Γιάννης Μιχαηλίδης , ο οποίος είχε μια ενόχληση στο γόνατο.

Το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο“, αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΠΑΟΚ.