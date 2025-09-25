Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Δημήτρης Πέλκας συνεχίζει τη θεραπεία στη Νέα Μεσημβρία

Παραμένει εκτός ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ ενόψει Αστέρα Τρίπολης
Ο Πέλκας αποχωρεί τραυματίας από το γήπεδο
Ο Πέλκας αποχωρεί τραυματίας από το γήπεδο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε άμεσα στις προπονήσεις μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού ακολουθεί ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης στη Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει εκτός μόνο τον Δημήτρη Πέλκα.

Μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ο Δημήτρης Πέλκας ακολουθεί θεραπεία στη Νέα Μεσημβρία και δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για τον ΠΑΟΚ.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά σε ένα ακόμα παιχνίδι, δημιούργησε πολλές και καλές ευκαιρίες, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Η ομάδα κρατάει τα θετικά της εμφάνισης στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League και προετοιμάζεται για την εκτός έδρας μάχη με τον Αστέρα Τρίπολης, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στη Μακάμπι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής και οικογενειακό διπλό. Μοναδικός απόντας ο  Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (26.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.

